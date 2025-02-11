Вы такого еще не видели: девушка нашла в Украине квартиру с самой странной планировкой

Планировка квартиры – вопрос непростой, однако не все к нему подходят взвешенно. Иногда можно найти настоящие "дизайнерские жемчужины", которые шокируют расположением комнат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блогера @elizaavlasova.

Интересно Сюрприз на чердаке: пара обнаружила скрытые комнаты в старинном доме

Топ самых странных решений при планировании квартиры

Девушка на некоторое время арендовала квартиру, но была шокирована, когда оказались внутри. Так, однокомнатная квартира любого удивит своей планировкой.

Сначала девушка показала современную спальню со светлым ремонтом. После того блогерка показала небольшую кухню, однако именно с этой комнаты начинается самое интересное. Девушка оказывается в ванной комнате, которая по совместительству оказывается "прихожей".

Так, все "гости" сразу оказываются в ванной комнате, потом попадают на кухню и только после – в спальню. Как отметила блогер, эту квартиру она арендовала в Николаеве.

Самая странная планировка в квартире: смотрите видео

Девушка также показала, вход в квартиру. Блогерша открыла дверь квартиры из подъезда и первой увидела именно ванную комнату.

К слову, эта планировка настолько поразила сеть, что видео стало вирусным. Всего за 3 дня видео просмотрели 2,6 миллиона пользователей.

В сети заметили, что, возможно, владелец просто разделил одну квартиру на два помещения. На это указывает полное отсутствие окон и странный порог на входе. Возможно, по соседству есть еще одно нестандартное помещение, которое встречает гостей ванной комнатой.