Ландшафтный дизайн - это не только о красоте, но и о пространстве, в котором можно отдохнуть душой. Однако, чтобы создать уютный двор, не обязательно обращаться к экспертам, стильно обновить пространство можно и собственноручно.

Так, дизайнеры и садоводы поделились различными идеями, как создать уютный и элегантный ландшафтный дизайн в собственном дворе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gardens Illustrated.

Как сделать элегантный двор?

Многообразие растений

Чтобы двор всегда имел стильный вид, то стоит использовать не только вечнозеленые растения, но и обычные сезонные. Каждый сезон они будут менять цвет листьев и свою форму, что придаст саду индивидуальности. Многолетние кусты роз, эхинацея, декоративные травы и сезонные деревья в комплексе создадут уютный ландшафт, который всегда будет радовать глаз.

Отказ от узких грядок

Если участок длинный и узкий, то делать такие же грядки – плохая идея. По словам дизайнеров, узкие грядки еще больше удлиняют пространство, хотя его можно использовать намного эффективнее.

Лучше установить широкие бордюры, которые пересекают ширину сада, и добавить различных растений, чтобы создать структурный двор.

Зона отдыха

Большинство владельцев создают зону отдыха сразу возле дома, что является огромной ошибкой. Лучше установить террасу чуть дальше и с северной стороны, чтобы летом была прохлада и тень.

Растения на заборах

Голые заборы могут визуально делать пространство меньше. Чтобы этого избежать, можно посадить растения, которые будут плестись по забору. Это будет создавать иллюзию, что сад продолжается и за пределами двора.



Покрытие в саду

Большинство считает, что бетонные дорожки или брусчатка в саду сделает пространство неприхотливым в уходе. В определенной степени это правда, но это также может сделать ландшафт холодным и бездушным. Если дорожки таки нужны в саду, то важно добавить растений, чтобы сбалансировать пространство.

К слову, ранее эксперты поделились, из каких материалов можно сделать садовые дорожки.