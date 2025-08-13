5 простых решений, чтобы создать элегантный и уютный двор
- Для создания уютного двора дизайнеры рекомендуют использовать разнообразие растений и отказываться от узких грядок.
- Кроме того, следует тщательно выбирать покрытие для садовых дорожек. Дело в том, что много брусчатки или асфальта могут сделать сад холодным и безжизненным.
Ландшафтный дизайн - это не только о красоте, но и о пространстве, в котором можно отдохнуть душой. Однако, чтобы создать уютный двор, не обязательно обращаться к экспертам, стильно обновить пространство можно и собственноручно.
Так, дизайнеры и садоводы поделились различными идеями, как создать уютный и элегантный ландшафтный дизайн в собственном дворе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gardens Illustrated.
Смотрите также 3 растения, которые стоит посадить в этом августе для цветущего сада весной
Как сделать элегантный двор?
- Многообразие растений
Чтобы двор всегда имел стильный вид, то стоит использовать не только вечнозеленые растения, но и обычные сезонные. Каждый сезон они будут менять цвет листьев и свою форму, что придаст саду индивидуальности. Многолетние кусты роз, эхинацея, декоративные травы и сезонные деревья в комплексе создадут уютный ландшафт, который всегда будет радовать глаз.
- Отказ от узких грядок
Если участок длинный и узкий, то делать такие же грядки – плохая идея. По словам дизайнеров, узкие грядки еще больше удлиняют пространство, хотя его можно использовать намного эффективнее.
Лучше установить широкие бордюры, которые пересекают ширину сада, и добавить различных растений, чтобы создать структурный двор.
Ланшафтное планирование участка: смотрите фото
- Зона отдыха
Большинство владельцев создают зону отдыха сразу возле дома, что является огромной ошибкой. Лучше установить террасу чуть дальше и с северной стороны, чтобы летом была прохлада и тень.
- Растения на заборах
Голые заборы могут визуально делать пространство меньше. Чтобы этого избежать, можно посадить растения, которые будут плестись по забору. Это будет создавать иллюзию, что сад продолжается и за пределами двора.
Зелень на заборе / Фото Unsplash
- Покрытие в саду
Большинство считает, что бетонные дорожки или брусчатка в саду сделает пространство неприхотливым в уходе. В определенной степени это правда, но это также может сделать ландшафт холодным и бездушным. Если дорожки таки нужны в саду, то важно добавить растений, чтобы сбалансировать пространство.
Дорожка среди зелени: смотрите фото
К слову, ранее эксперты поделились, из каких материалов можно сделать садовые дорожки. Говорится не только о брусчатке, но и других материалах.