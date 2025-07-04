Как сделать ландшафтный дизайн за копейки: в сети поделились стильной идеей

Чтобы сделать эстетичный двор, не обязательно пользоваться услугами ландшафтного дизайнера. Сделать изысканное пространство можно и своими руками.

Так, в сети пользовательница поделилась идеей, как за несколько часов и довольно бюджетно сделать ландшафтный дизайн в собственном дворе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя тиктока @mari_romanova__.

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Как сделать ландшафтный дизайн своими руками

Пользовательница сети рассказала, что решила оформить придомовую территорию и придать ей эстетический вид. Девушка заметила, что перед домом уже были высажены дерево сакуры и кусты лаванды. Чтобы добавить цвета, девушка решила посадить туи "Мирьям", которые растут шариками, и хризантемы.

Весь участок клумбы еще раньше был огражден садовым бордюром, поэтому с планированием ландшафтного дизайна было проще. Сначала девушка высадила хризантемы мультифлору, а после – 5 туй.

Из садовых бордюров девушка сделала приствольные круги, вкопала их, а после – проложила на участке агроволокно. Все растения пользовательница сети решила мульчировать сосновой корой.

Главным элементом дизайна стал щебень. Казалось бы, обычные камни, но именно он добавляет участку контраста, подчеркивает зеленый цвет растений и делает клумбу изысканной.

Как оформить клумбу: смотрите видео

К слову, недавно пользователь сети поделился идеей, что можно сделать из старых тракторных колес. Как оказалось, из них можно сделать детскую площадку мечты.