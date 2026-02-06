Лед на кровле может разрушить дом: причину стоит искать на чердаке

Зимой многие украинцы замечают на крышах домов длинные сосульки или даже целые ледяные "дамбы". На первый взгляд это может казаться обычным сезонным явлением, однако эксперты предупреждают: иногда такие признаки сигнализируют о серьезных проблемах с утеплением чердака.

Как объясняет основатель строительной компании Ratia Construction Кирилл Ратия, накопление льда может представлять опасность не только для конструкции дома, но и для людей, пишет Better Homes and Gardens.

Почему на крыше появляются сосульки?

Небольшие сосульки могут образовываться естественно. Но если они становятся большими, появляются регулярно или накапливается лед по краям крыши – это уже тревожный знак. Специалисты объясняют: главная причина заключается в том, что крыша начинает нагреваться из-за потери тепла из дома.

В результате снег тает, вода стекает к холодным карнизам и замерзает снова. Температура на чердаке должна быть примерно такой же, как и снаружи. Если разница слишком большая – снег тает и образуются сосульки.

В чем еще может быть проблема?

Проблема может быть связана не только с недостаточной изоляцией, но и с плохой вентиляцией или щелями вокруг дымоходов, труб и освещения, через которые теплый воздух поднимается под крышу.

Домовладельцам советуют обратить внимание на несколько ключевых сигналов:

резкий рост счетов за отопление, ведь система вынуждена работать интенсивнее;

сквозняки с чердака, свидетельствующие о плохой герметизации;

нестабильная температура в комнатах, даже если отопление исправно;

образование ледяных дамб на краях крыши;

холодные потолки и стены, которые могут даже привести к замерзанию труб.



Лед на кровле может разрушить дом / Фото Unsplash

Как решить проблему?

Как пишет AOL, самый надежный вариант – пригласить профессионального подрядчика, который удалит старую изоляцию и установит новую. Также можно:

добавить дополнительный слой утепления;

улучшить вентиляцию чердака;

герметизировать щели вокруг труб и вентиляционных отверстий;

регулярно чистить водостоки;

установить нагревательные шнуры в желобах.

Постоянный цикл таяния и повторного замерзания снега может не только создать опасные сосульки, но и повредить крышу и водосточную систему. Поэтому специалисты советуют не игнорировать "ледяные слезы" дома.

