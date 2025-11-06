Этот цветок невероятного цвета станет садовым хитом 2026 года
- Лилия "Ночной всадник" станет главным украшением готических садов в 2026 году.
- Эта лилия является неприхотливым многолетним растением, которое хорошо растет на солнце или в полутени, требует хорошего дренажа почвы и минимального ухода.
Готические сады – тренд 2026 года. Известно, какой цветок станет их главным украшением.
Чтобы воплотить "готический тренд" в саду, украсьте двор насыщенными оттенками бордового, фиолетового, шоколадного цветов. Идеальным вечноцветущим дополнением станет лилия "Ночной всадник", передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.
Как выращивать лилию "Ночной всадник"?
Это гибрид трубчатой и азиатской лилий, который имеет классическую форму цветка, но в совершенно нетрадиционном цвете. Ее лепестки настолько темно-фиолетовые, что в определенном освещении кажутся черными – именно то, что нужно для готической эстетики.
Большинство садов ассоциируются с радужными цветами цветов, но черные (или почти черные) цветы – редкость, и именно это делает готический сад таким увлекательным.
Можно высадить лилию "Ночной всадник" как контрастный акцент среди ярких цветов или полностью оформить клумбу в темных оттенках.
Сажать луковицы лилии надо весной, и уже в начале лета они порадуют вас цветами глубокого фиолетового цвета. Растения хорошо чувствуют себя как на солнце, так и в полутени, могут достигать до 90 сантиметров в высоту.
Важно позаботиться о хорошем дренаже почвы – застой воды способствует развитию болезней.
Эта темноцветковая лилия не только эффектная, но и подходит для начинающих, ведь требует минимального ухода.
Лилии "Ночной всадник" – это многолетники, поэтому при должном уходе они будут цвести каждый год.
Эти цветы украсят любой сад не только благодаря роскошным лепесткам, но и приятному аромату, который привлекает опылителей.
Какие еще растения идеально подойдут к готическому саду?
Как пишет Better Homes and gardens, хорошим дополнением к готическому саду станут цветки черного цвета:
- черная георгина. Ее насыщенные лепестки выделяются среди других, особенно в период цветения с конца лета до осени;
- тюльпан "Королева ночи". Простое в выращивании луковичное растение с почти черными, бархатными цветами.
Тюльпаны "Королева ночи" имеют эффектный вид рядом с белыми или желтыми растениями / Фото Jay Wilde
- космос шоколадный. Имеет темно-бордовые лепестки, что издалека кажутся черными, и пахнет красным бархатным пирожным. Прекрасно растет в горшках.
- цветок "Черная летучая мышь". Редкое тропическое растение из Азии с цветами, похожими на летучих мышей с длинными "усами". Может расти в тени или полутени, а зимой его стоит держать в помещении.
- мальва "Сторож". Высокое, выносливое растение с почти черными цветами. Хорошо смотрится на заднем плане клумб и привлекает насекомых-опылителей.
морозник "Ночь в Нью-Йорке". Цветет в конце зимы, добавляя саду загадочности.
Темно-фиолетовые лепестки морозника с желтыми серединками украсят любую композицию / Фото Walters Gardens, Inc.
- роза "Блэк Баккара". Миниатюрная чайно-гибридная роза с бордовыми лепестками, которые с возрастом темнеют до черного. Цветет с весны до осени.
- душистый горошек "Черный рыцарь". Одна из самых темных форм душистого горошка – темно-красные цветы, кажущиеся черными в тени. Имеет приятный аромат и цветет с весны до лета.
Какие комнатные растения будут популярны в 2026 году?
Комнатные растения становятся все популярнее – не только за красоту, но и за пользу для здоровья и уют в доме. В 2026 году тренды выходят за пределы эстетики: главное – связь с природой и удовольствие от ухода за растениями. В моде будут: алоказия Silver Dragon, пальма Белла, бегония Рекс, папоротник Бостонский