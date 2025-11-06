Укр Рус
6 листопада, 13:25
4

Ця квітка неймовірного кольору стане садовим хітом 2026 року

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Лілія "Нічний вершник" стане головною окрасою готичних садів у 2026 році.
  • Ця лілія є невибагливою багаторічною рослиною, яка добре росте на сонці або в напівтіні, потребує хорошого дренажу ґрунту та мінімального догляду.

Готичні сади – тренд 2026 року. Відомо, яка квітка стане їхньою головною окрасою.

Щоб втілити "готичний тренд" у саду, прикрасьте двір насиченими відтінками бордового, фіолетового, шоколадного кольорів. Ідеальним вічноквітучим доповненням стане лілія "Нічний вершник", передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Це гібрид трубчастої та азіатської лілій, який має класичну форму квітки, але в абсолютно нетрадиційному кольорі. Її пелюстки настільки темно-фіолетові, що в певному освітленні здаються чорними – саме те, що потрібно для готичної естетики. 

Більшість садів асоціюються з веселковими кольорами квітів, але чорні (або майже чорні) квіти – рідкість, і саме це робить готичний сад таким захопливим. 

Можна висадити лілію "Нічний вершник" як контрастний акцент серед яскравих квітів або ж повністю оформити клумбу у темних відтінках.

Садити цибулини лілії треба навесні, і вже на початку літа вони порадують вас квітами глибокого фіолетового кольору. Рослини добре почуваються як на сонці, так і в напівтіні, можуть досягати до 90 сантиметрів у висоту. 

Важливо подбати про хороший дренаж ґрунту – застій води сприяє розвитку хвороб. 

Ця темноквіткова лілія не лише ефектна, а й підходить для початківців, адже потребує мінімального догляду. 

Лілії "Нічний вершник" – це багаторічники, тому за належного догляду вони цвістимуть щороку.

Ці квіти прикрасять будь-який сад не лише завдяки розкішним пелюсткам, але й приємному аромату, який приваблює запилювачів.

Як пише Better Homes and gardens, гарним доповненням до готичного саду стануть квітки чорного кольору:

  • чорна жоржина. Її насичені пелюстки вирізняються серед інших, особливо в період цвітіння з кінця літа до осені;
  • тюльпан "Королева ночі". Проста у вирощуванні цибулинна рослина з майже чорними, оксамитовими квітами.

Тюльпани "Королева ночі" мають ефектний вигляд поряд із білими чи жовтими рослинами / Фото Jay Wilde

  • космос шоколадний. Має темно-бордові пелюстки, що здалеку здаються чорними, і пахне червоним оксамитовим тістечком. Чудово росте у горщиках.
  • квітка "Чорний кажан". Рідкісна тропічна рослина з Азії з квітами, схожими на кажанів із довгими "вусами". Може рости в тіні або напівтіні, а взимку її варто тримати в приміщенні.
  • мальва "Сторож". Висока, витривала рослина з майже чорними квітами. Має гарний вигляд на задньому плані клумб і приваблює комах-запилювачів.

  • морозник "Ніч у Нью-Йорку". Квітне наприкінці зими, додаючи саду загадковості. 

Темно-фіолетові пелюстки морозника з жовтими серединками прикрасять будь-яку композицію / Фото Walters Gardens, Inc.

  • троянда "Блек Баккара". Мініатюрна чайно-гібридна троянда з бордовими пелюстками, які з віком темніють до чорного. Цвіте з весни до осені.
  • запашний горошок "Чорний лицар". Одна з найтемніших форм запашного горошку – темно-червоні квіти, що здаються чорними в тіні. Має приємний аромат і цвіте з весни до літа.

