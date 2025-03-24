Как обустроить маленький балкон: идеи для стильного домашнего интерьера

Еще несколько лет назад балкон воспринимался как место, где можно хранить сезонные или ненужные вещи. Однако сейчас – это место для отдыха после рабочего дня или уголок, где можно уединиться.

Очень часто балконы в многоэтажках небольшие. Как в таком случае обустроить пространство – сообщает 24 Канал со ссылкой на RegioDom.

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Как обустроить маленький балкон

Даже маленький балкон в многоэтажке можно превратить в уникальное пространство. Все, что для этого нужно, немного креативности и проверенных приемов, чтобы создать место для настоящего отдыха или общения.

Так, балкон можно украсить цветами. Декоративные лианы, травы, герани или другие растения могут не только украсить подоконник, но и сам балкон, балюстрады или потолок.

Эксперты отмечают, что можно воспользоваться следующими приемами, чтобы украсить балкон живыми растениями:

подвесьте горшки с цветами на перила или под потолок;

прикрепите ящики для цветов на перилах;

создайте вертикальный сад, используя стены и стеллажи разного стиля и тому подобное.

Идея стильного балкона с цветами: смотрите фото

Что касается мебели, то здесь также можно подобрать кресла, столы или даже диванчики. Так, обустройство небольшого балкона не означает, что стоит отказываться от комфорта.

Кресло-кокон, раскладной шезлонг, небольшие столики, балконные полки или пуфы с функцией хранения станут идеальным решением для небольших балконов в многоэтажках.

Компактная меблировка для небольшого балкона: смотрите фото

Если хочется создать балкон, который будет поражать с момента входа на него, то следует позаботиться об уникальных украшениях. Именно они придадут пространству характера и сделают его уютным. Благодаря изысканным декорациям даже самый маленький балкон может стать уникальным пространством для отдыха и встреч летними вечерами.

Атмосферное освещение с гирляндами или фонариками, подушки, одеяла, уличные коврики, шторы или декорации из дерева/камня создадут действительно незабываемое пространство.

Декор на балконе: смотрите фото

Ранее девушка в сети поделилась стильной идеей, как сделать ремонт на балконе, потратив минимум средств. Кроме того, блогерка показала, как переделала старую мебель.