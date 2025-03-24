Дуже часто балкони у багатоповерхівках невеликі. Як у такому випадку облаштувати простір – повідомляє 24 Канал з посиланням на RegioDom.

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Як облаштувати маленький балкон

Навіть маленький балкон у багатоповерхівці можна перетворити на унікальний простір. Все, що для цього потрібно, трохи креативності та перевірених прийомів, аби створити місце для справжнього відпочинку чи спілкування.

Так, балкон можна прикрасити квітами. Декоративні ліани, трави, герані чи інші рослини можуть не лише прикрасити підвіконня, а й сам балкон, балюстради чи стелю.

Експерти наголошують, що можна скористатися наступними прийомами, аби прикрасити балкон живими рослинами:

підвісьте горщики з квітами на перила чи під стелю;

прикріпіть ящики для квітів на перилах;

створіть вертикальний сад, використовуючи стіни та стелажі різного стилю тощо.

Ідея стильного балкона з квітами: дивіться фото

Що стосується меблів, то тут також можна підібрати крісла, столи чи навіть диванчики. Так, облаштування невеликого балкона не означає, що варто відмовлятися від комфорту.

Крісло-кокон, розкладний шезлонг, невеликі столики, балконні полиці чи пуфи з функцією зберігання стануть ідеальним рішенням для невеликих балконів у багатоповерхівках.

Компактне меблювання для невеликого балкона: дивіться фото

Якщо хочеться створити балкон, який буде вражати з моменту входу на нього, то слід подбати про унікальні прикраси. Саме вони додадуть простору характеру та зроблять його затишним. Завдяки вишуканим декораціям навіть найменший балкон може стати унікальним простором для відпочинку та зустрічей літніми вечорами.

Атмосферне освітлення з гірляндами чи ліхтариками, подушки, ковдри, вуличні килимки, штори чи декорації з дерева/каменю створять дійсно незабутній простір.

Декор на балконі: дивіться фото

Раніше дівчина у мережі поділилася стильною ідеєю, як зробити ремонт на балконі, витративши мінімум коштів. Крім того, блогерка показала, як переробила старі меблі.