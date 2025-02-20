Мужчина превратил стиральную машинку в мангал: как он это сделал

Старой технике можно подарить новую жизнь, приложив минимум усилий. Так, мужчина решил сделать из старой стиралки мангал.

Что получилось в результате – сообщает 24 Канал со ссылкой на @shevtsov_ruslan.

Смотрите также Просто не узнать: пара сделала фантастический ремонт в старой глиняной хижине

Мангал из стиралки

Если стиралка перестала работать, то не спешите ее выбрасывать, ведь старый барабан можно превратить в мангал. Для этого достаточно найти металлические конструкции, которые станут ножками для барбекю.

Чтобы конструкция держалась, понадобятся только болты и гайки для фиксации ножек. Конечно, барабан стоит тщательно вымыть, чтобы избавиться от остатков порошка или кондиционера для стирки.

Поскольку барабан имеет много отверстий в корпусе, то этого будет достаточно для циркуляции воздуха и хорошего очага. Кроме того, такой мангал позволит приготовить блюдо в казане на открытом огне.

Мангал из стиралки: смотрите видео

В комментариях пользователи отмечают, что такой мангал, вероятно, будет не долговечным, ведь стенки могут быстро перегореть. Впрочем, те, кто переделал стиралку на такой гриль, то заявляют, что на самом деле барабаны долговечны. Некоторые из пользователей утверждает, что такой мангал использует уже в течение нескольких лет.

К слову, мангал можно сделать и из газового баллона. Для этого нужно хорошо промыть баллон, а после разрезать.