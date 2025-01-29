Топ-5 мест в доме, где теряется больше всего тепла

Иногда кажется, что тепло из дома будто просто исчезает бесследно. В таких случаях следует проверить изоляцию и места, где потери могут быть наибольшими.

Что проверить в первую очередь – рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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В каких местах в доме теряется больше всего тепла

В некоторых домах можно было бы немало сэкономить на отоплении, если устранить проблемы в местах, через которые теряется больше всего тепла. Именно плохая изоляция заставляет систему отопления работать интенсивнее.

Потеря тепла происходит, когда теплый воздух из помещения выходит во внешнюю среду, что, в свою очередь, требует больше энергии для поддержания комфортной температуры в помещении и приводит к увеличению счетов за отопление,

– объяснил Джеймс Элстон, основатель энергосберегающей компании Eco Happy.

Так, больше всего тепла теряется в следующих местах:

Чердак

Чердак и крыша является едва ли не самой проблемной точкой, где теряется больше всего тепла. По данным Energy Saving Trust, около четверти тепла теряется через неизолированные чердаки.

Двери и окна

Сквозняки у дверей и окон также становятся причиной потери большого количества тепла. По данным Energy Saving Trust, около 21% тепла теряет из-за сквозняков. Если в доме старые окна, то, возможно, пришло время обновить их.

Конечно, замена всех окон и дверей может казаться дорогой, однако в долгосрочной перспективе это позволит сэкономить на счетах за отопление.



Какие места в доме следует изолировать / Фото Freepik

Стены

В Energy Saving Trust говорят, что треть тепла выходит из-за плохо изолированных стен. Старые дома имеют пустые стены без изоляции. Так, чтобы уменьшить счета за отопление, следует позаботиться о внешнем утеплении стен.

Пол

Пол является еще одним местом, которое может терять тепло. Бетонный и деревянный пол можно утеплить обычными материалами, которые стоят не так дорого.

Котлы для отопления

Как ни странно, но старый неэффективный котел также может быть причиной потерь тепла. Если нет возможности обновить его, то можно установить изоляционные кожухи для котла, чтобы уменьшить расходы на отопление.