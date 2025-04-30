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Дом Инновации для дома Какой кондиционер выбрать для дома: мобильный или классический
30 апреля, 15:37
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Какой кондиционер выбрать для дома: мобильный или классический

Олеся Филоненко
Основні тези
  • Мобильные кондиционеры не требуют монтажа, их легко переносить, но они менее мощные и более шумные.
  • Сплит-системы мощнее, тише, но требуют установки и не могут быть перемещены.
  • Выбор кондиционера зависит от типа жилья, потребностей охлаждения, возможности монтажа и требований к энергоэффективности.

Когда на улице жара, а в помещении невыносимая духота, кондиционер становится настоящим спасением. Но какой выбрать?

На рынке представлено множество вариантов: от классических сплит-систем до мобильных моноблоков, которые можно переставлять из комнаты в комнату. Эксперты Rozetka рассказали 24 Каналу, в чем разница между ними, какие они имеют преимущества и как выбрать лучшее решение именно для ваших условий.

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Что такое мобильный кондиционер

Мобильный кондиционер – это компактный прибор, который не требует монтажа и сразу готов к работе. Достаточно лишь подключить его к электросети и вывести гофрированный шланг наружу (через окно или вентиляционное отверстие), чтобы горячий воздух выводился из помещения.

В отличие от сплит-систем, у которых есть два блока (внутренний и наружный), мобильные кондиционеры – это моноблоки. Их устанавливают на пол, и благодаря колесикам их легко передвигать из комнаты в комнату.

Можно найти модели для разных площадей – от компактных 2,6 кВт до мощных 4 кВт. Некоторые имеют функцию обогрева, таймер, дистанционное управление, очистку воздуха.

Преимущества мобильных кондиционеров:

  • Не требуют монтажа: включили – и охлаждение началось.
  • Можно переносить в другую комнату: охлаждайте спальню ночью, кухню днем, кабинет, когда работаете.
  • Идеальны для арендованных квартир, дач или мест, где монтаж стационарной системы невозможен.
  • Подходят как временное решение или как дополнительный источник охлаждения.

Недостатки:

  • Меньшая мощность – для больших помещений может быть маловато.
  • Шумность – компрессор работает непосредственно в комнате.
  • Нужен выход для горячего воздуха – открытое окно или форточка. Это может быть неудобно: шланг частично перекрывает оконный проем, мешает закрыть окно полностью и уменьшает поступление солнечного света.

Различные кондиционеры подходят для разных нужд / Фото Freepik

Чем сплит-система отличается от мобильного кондиционера

Сплит-система состоит из двух блоков – внутреннего (в комнате) и внешнего (на фасаде или балконе). Она мощнее, тише и энергоэффективнее, но требует установки специалистами.

Преимущества сплит-систем:

  • Мощное охлаждение и обогрев – подходит даже для больших комнат.
  • Тихая работа: компрессор вынесен за пределы помещения.
  • Больше функций: фильтрация воздуха, управление через Wi-Fi, режимы "сон", "турбо", "эконом".
  • Многие модели оснащены инверторным компрессором, который плавно регулирует мощность и потребляет меньше электроэнергии.

Минусы:

  • Требуется монтаж (дополнительные затраты и время).
  • Нельзя перенести в другое помещение.
  • Требует согласования в некоторых случаях (например, в новостройках или арендованных квартирах).

Кроме мобильных и классических кондиционеров, существуют также оконные и колонные модели. В Украине они менее популярны, но иногда могут быть уместным вариантом для офисов или небольших коммерческих помещений.

Например, колонные кондиционеры отличаются высокой производительностью, но из-за размеров и цены чаще используются в больших залах, а не квартирах.

Как выбрать

Выбор кондиционера зависит прежде всего от типа жилья и ваших потребностей. Если нужно охлаждать несколько комнат и есть возможность для монтажа, лучшим решением станет сплит-система – мощная и эффективная.

В случае, когда квартира арендована или нужно мобильное решение без вмешательства в интерьер, стоит обратить внимание на мобильные кондиционеры.

А тем, кто ценит тишину, энергоэффективность и дополнительную очистку воздуха, стоит обратить внимание на инверторные модели.

Площадь помещения, уровень изоляции, высота потолка и даже расположение окон – все имеет значение. Помните: даже самый мощный кондиционер не заменит регулярного проветривания и эффективной термоизоляции.

Кстати, иногда после зимнего сезона иногда после зимнего сезона кондиционеры могут переставать охлаждать. На это есть разные причины, но такую проблему реально решить даже своими силами.