Универсальное средство для уборки: неожиданные способы применения зубной пасты

В каждом доме есть множество мелких дел, которые мы откладываем на потом: следы на стенах, тусклые ювелирные изделия или загрязненные ковры.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, хотя кажется, что времени на все не хватает, существует одно универсальное средство, которое может облегчить уборку – обычная зубная паста. Как ее использовать, рассказываем далее.

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Почему зубная паста эффективна для чистки

Зубная паста содержит абразивы, которые помогают поддерживать чистоту зубов, но в то же время достаточно мягкие, чтобы не повреждать поверхности. Это делает ее идеальным средством для удаления пятен и загрязнений в доме.

Однако перед тем как начать, важно выбрать правильную зубную пасту. Лучше всего подходит обычная белая паста без отбеливателей, цветных добавок или гелевой текстуры.

Как использовать зубную пасту для уборки: смотрите видео

Что дома можно очистить зубной пастой

Медные детали. Нанесите зубную пасту на сухую ткань, втирайте в медь круговыми движениями, а затем смойте теплой водой.

Железные пластины и горячие инструменты. Используйте сухую ткань с пастой, чтобы очистить утюг или плойку от нагара.

Следы от карандашей и маркеров. Нанесите пасту на влажную ткань, потрите загрязнения на стене, а затем высушите.

Душевые двери. Полируйте дверцу зубной пастой, чтобы вернуть ей блеск.

Запахи разделочной доски. Втирайте зубную пасту, чтобы нейтрализовать запахи чеснока и лука.

Серебро. Используйте пасту вместо специальных средств для полировки.

Линолеум и винил. Втирайте зубную пасту в потертые места, чтобы восстановить внешний вид покрытия.

Кстати, другим не менее универсальным средством для чистки является уксус. Он эффективен для удаления ржавчины, коррозии, уничтожения сорняков, отпугивания муравьев и предотвращения плесени.