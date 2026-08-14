Этот распространенный миф губит растения летом: садоводы постоянно его повторяют
Летом растения требуют особого внимания. Жара, сухой воздух и длительное отсутствие дождя могут быстро пересушить почву, поэтому правильный полив становится одной из главных задач для садоводов. В то же время вокруг летнего полива существует немало мифов.
Одно из самых распространенных – что растения нельзя поливать под прямыми солнечными лучами, ведь капли воды на листьях якобы действуют как увеличительное стекло и вызывают ожоги. Действительно ли это так – рассказали эксперты Interia.pl.
Можно ли поливать растения на солнце?
Капли воды на листьях сами по себе не способны мгновенно "сжечь" растение. Поэтому если в особенно жаркий день растение начало сильно вянуть, не стоит ждать вечера только из-за страха перед солнечными ожогами.
Лучше полить его, чем оставить без воды. Однако полив в разгар жары действительно имеет недостаток: значительная часть воды может быстро испариться, так и не дойдя до корней. Поэтому для регулярного полива лучше выбирать утренние или вечерние часы.
Можно ли поливать растения на солнце / Фото Unsplash
Как правильно поливать растения в жару?
Главное правило летнего полива – ориентироваться не на мифы, а на состояние конкретного растения и почвы. В жаркую погоду стоит:
- проверять, насколько сухая почва перед поливом;
- поливать достаточно обильно, чтобы вода проникала к корням;
- по возможности поливать утром или вечером;
- направлять воду под растение, а не на листья;
- не оставлять растения без воды только потому, что на улице яркое солнце.
Таким образом, полив под солнцем не является автоматически опасным для растений. Если растение страдает от жары и недостатка влаги, своевременный полив может быть гораздо важнее, чем соблюдение распространенного правила "никогда не поливать днем".