Не подлетят и на метр: как защитить дом от мух

Нет ничего хуже, чем открыть окно и проветрить комнату, а в этот момент внутрь залетает муха. Ее неприятное жужжание может изрядно раздражать, особенно ночью.

Впрочем, существует проверенный метод, как защитить дом от мух. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

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Как защитить дом от мух

По словам эксперта по уборке Андре Каземирского, если в шкафу есть кайенский перец, то защитить дом от мух очень просто. Он советует смешать перец со стаканом воды, создав "спрей-отпугиватель".

Так, для такого раствора нужно смешать:

1 столовую ложку кайенского перца,

2 стакана горячей воды.

Важно! Этот способ не подойдет, если в доме есть кошки или собаки! Чтобы не навредить пушистикам, кайенский перец можно разместить на яблочный уксус.

Поскольку мухи полагаются на обоняние во время поиска пищи, то перец будет сильно раздражать его. Более того, кайенский перец отпугивает мух от любого запаха пищи в доме, а потому они сразу потеряют заинтересованность и не будут подлетать.

Специальный спрей-отпугиватель следует распылить вокруг окон, дверей, дверных проемов, на кухне и в других местах, где могут быть мухи. По словам эксперта, таким образом можно защищать дом от мух в течение всего лета.

Ранее 24 Канал рассказывал, как защитить двор от комаров. Конечно, полностью избавиться от комаров невозможно, но можно уменьшить их количество.