Неожиданная находка: мужчина во время ремонта обнаружил скрытое пространство в доме

Американский домовладелец Адам Ньюачек был удивлен, когда во время ремонта нашел в своем доме в Лос-Анджелесе скрытое дополнительное пространство.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, он приобрел дом в 2015 году для сдачи в аренду, но переехал в него сам в 2021 году. Во время ремонта он обратил внимание на одну из стен, которая выглядела толще обычных, и решил исследовать, что за ней скрыто. Что же прятала стена, рассказываем далее.

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Как мужчина нашел тайное пространство в доме

Как говорит Адам, этот дом в свое время возводился быстро и имел централизованную систему отопления. Именно поэтому стена в центре дома могла скрывать что-то интересное.

Его подозрения подтвердились – за стеной оказалось небольшое, но ценное дополнительное пространство. Однако радость от находки омрачило одно разочарование: в нише проходила старая асбестовая труба, поэтому полностью использовать пространство было невозможно.

Что мужчина нашел за стеной: смотрите фото

Своим открытием Ньюачек поделился на Reddit. Его пост с фотографиями до и после превращения скрытой ниши в уютный уголок для хранения получил более 46 тысяч лайков и сотни комментариев.

Пользователи соцсетей восхитились неожиданной находкой и предложили интересные идеи по использованию такого пространства. Один из комментаторов пошутил, что просто складывал бы туда свою почту. Другие предложили превращать подобные места на "капсулы времени" – оставлять внутри записки, монеты или другие мелочи для будущих владельцев.