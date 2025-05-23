Домашнее открытие из прошлого: найденная записка 1989 года растрогала тысячи пользователей соцсетей

Во время обычного ремонта в собственном доме пользователь Reddit с ником @humblemandudebroguy случайно сделал находку, которая тронула сердца тысяч людей.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, сняв гипсокартон со стены на нижнем этаже, он наткнулся на рукописную записку, оставленную еще 6 августа 1989 года. О чем в ней говорится, рассказываем далее.

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Таинственная записка из прошлого

Содержание найденного послания было простым, искренним и одновременно удивительно теплым.

Сегодня мы с мамой монтируем гипсокартон. Я лично надеюсь, что вам будет так же трудно разбирать это, как и нам – делать! Хорошего вам дня!,

– говорилось в сообщении.

Этот короткий текст стал неожиданным окном в прошлое – к моменту, когда семья вкладывала усилия и заботу в создание уютного жилья.

Автор публикации поделился фото находки под заголовком "Нашел это в стене, когда срывал гипсокартон". Пост быстро набрал более 9800 лайков и сотни комментариев, вызвав волну умиления, ностальгии и улыбок.

Как выглядит записка: смотрите фото

В комментариях к сообщению пользователь рассказал больше о доме и его истории: раньше дом принадлежал водителю грузовика, который умер от сердечного приступа, находясь под присмотром младшей сестры.

В этом доме также выросло несколько детей. Новый владелец признался, что его семья – он, партнерша и трое детей – планируют жить в этом доме по меньшей мере еще 20 лет.

Пользователи же Reddit также активно комментировали находку. Кто-то советовал оформить записку в рамку, кто-то – оставить собственное послание в стене, чтобы и следующие жители могли найти частичку настоящего в будущем.

"Так честно и прекрасно. Ваш дом имеет историю и людей, которые о нем заботились", "Не забудьте оставить свою записку внутри стены", – писали люди.

К слову, неожиданные находки во время ремонта не являются редкостью. Недавно британские супруги, что приобрели старинный дом, также наткнулись на потрясающую находку во время ремонта.