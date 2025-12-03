Чтобы не пришлось менять всю кухню: чем нельзя мыть кухонные шкафчики

Неправильный уход за кухонными шкафами может привести к царапинам, липкому налету, тусклости покрытия и даже повреждению древесины. Эксперты советуют придерживаться определенных правил, чтобы сохранить мебель в идеальном состоянии и избежать дорогостоящего ремонта.

Что не стоит делать с кухонными шкафчиками – расскажет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Смотрите также 10 кухонных вещей, выбросив которые, вы, вероятно, будете жалеть

Что нельзя делать со шкафами на кухне?

Новые окрашенные шкафы не стоит агрессивно чистить первые 6 месяцев. Оптимальным решением будет использование воды с мылом и мягкой микрофибровой салфетки. Аккуратно промокните поверхности, но не стоит сильно тереть их.

Чрезмерное количество воды может привести к:

деформации древесины,

набуханию,

порче.

Чтобы избежать царапин и следов, не используйте абразивные губки, стальную вату и грубые щетки – лучше выбирать мягкие микрофибровые полотенца.



Что нельзя делать со шкафами / Фото Unsplash

Какие средства не подходят для чистки?

Эксперты Southern Living также предупреждают об опасности агрессивных чистящих средств и обезжиривателей, не предназначенных для древесины. Такие продукты разрушают защитный слой, делают покрытие тусклым и более подверженным пятнам. Полироли и воски на масляной основе могут оставлять липкий слой и повреждать шкафы, особенно если они не подходят для конкретного покрытия. Стоит тестировать новые средства на незаметном участке. Также важно избегать смешивания различных средств для чистки, ведь это может вызвать химические реакции и повреждения защитного слоя.

Правильный уход за кухонными поверхностями помогает не только сохранить их вид, но и продлить срок службы шкафов, предотвращая ненужные ремонты и расходы.

Как отмыть старый жир на кухонных шкафах?

Ранее мы писали, что старый жир на кухонных шкафах можно легко удалить с помощью обычного масла, нанесенного на ткань. Для лучшего эффекта можно добавить пищевую соду для абразивности или лимонный сок для свежего аромата.