Щоб не довелося міняти всю кухню: чим неможна мити кухонні шафки

Неправильний догляд за кухонними шафами може призвести до подряпин, липкого залишку, тьмяності покриття та навіть пошкодження деревини. Експерти радять дотримуватися певних правил, щоб зберегти меблі в ідеальному стані та уникнути дорогого ремонту.

Що не варто робити з кухонними шафками – розкаже 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Що неможна робити з шафами на кухні?

Нові пофарбовані шафи не варто агресивно чистити перші 6 місяців. Оптимальним рішенням буде використання води з милом і м'якої мікрофібрової серветки. Акуратно промокніть поверхні, але не варто сильно терти їх.

Надмірна кількість води може призвести до:

деформації деревини,

набрякання,

псування.

Щоб уникнути подряпин і слідів, не використовуйте абразивні губки, сталеву вату та грубі щітки – краще обирати м'які мікрофіброві рушники.



Що неможна робити з шафами / Фото Unsplash

Які засоби не підходять для чищення?

Експерти Southern Living також попереджають про небезпеку агресивних засобів для чищення та знежирювачів, не призначених для деревини. Такі продукти руйнують захисний шар, роблять покриття тьмяним і більш схильним до плям. Поліролі та воски на масляній основі можуть залишати липкий шар і пошкоджувати шафи, особливо якщо вони не підходять для конкретного покриття. Варто тестувати нові засоби на непомітній ділянці. Також важливо уникати змішування різних засобів для чищення, адже це може спричинити хімічні реакції та пошкодження захисного шару.

Правильний догляд за кухонними поверхнями допомагає не лише зберегти їхній вигляд, а й продовжити термін служби шаф, запобігаючи непотрібним ремонтам та витратам.

Як відмити старий жир на кухонних шафах?

Раніше ми писали, що старий жир на кухонних шафах можна легко видалити за допомогою звичайної олії, нанесеної на тканину. Для кращого ефекту можна додати харчову соду для абразивності або лимонний сік для свіжого аромату.