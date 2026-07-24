"На этом нельзя экономить": три грубых ошибки, из-за которых вы потратите лишнее на ремонт в новостройке

Как известно, покупка собственной квартиры – это лишь половина дела. Впереди новых владельцев ждет не менее сложный этап – ремонт, который часто сопровождается волнением, поиском надежных мастеров, множеством решений и непредвиденными расходами.

24 Канал пообщался с жительницей Львова Натальей, которая рассказала, как они с мужем сделали свой первый ремонт в новостройке, почему категорически не советуют экономить и какие решения сделали их квартиру по-настоящему комфортной для жизни.

Первые эмоции после покупки квартиры

Каким вы помните день, когда впервые вошли в собственную квартиру? Какие эмоции тогда испытывали?

Если честно, это было невероятное ощущение. Мы одновременно были и в шоке, и в восторге от того, что нам удалось купить собственное жилье. Сейчас цены на квартиры очень высокие, поэтому осознание того, что это уже наше, было просто невероятным.

Когда мы вошли внутрь, то увидели только серые бетонные стены без какого-либо ремонта. Мы часто приезжали туда просто помечтать. Брали бумажные стаканчики из-под кофе, баночки или бутылочки от шампуня и расставляли их по квартире, представляя, где это все потом будет стоять. Говорили: "Вот здесь будет диван, а здесь будет стоять кровать". Ходили по комнатам и представляли, как будем здесь жить.

Вместе с радостью пришло и осознание того, что впереди огромная работа. Нужно найти мастеров, определиться с дизайном, материалами, цветами, понять, сколько все это будет стоить и где взять деньги. Это была наша первая квартира, первый такой масштабный проект, и у нас вообще не было опыта ремонта. Поэтому, помимо восторга, были еще и волнение, и непонимание, с чего начать.

Как выглядела квартира после сдачи дома в эксплуатацию / Фото предоставлено 24 Каналу

Первые вызовы: с чего начать ремонт

Когда эмоции немного улеглись, что стало для вас самым большим вызовом в начале ремонта?

Больше всего нас пугали не деньги, а отсутствие опыта. С бюджетом ситуация даже немного сложилась в нашу пользу. Дом сдали почти на год и два месяца позже, чем планировали, а потом мы еще примерно полгода искали дизайнера. За это время удалось отложить больше средств на ремонт.

Зато мы совершенно не понимали, как все должно происходить. С чего начать? Как правильно организовать ремонт? Как найти хорошие материалы и не переплатить? Ответов на эти вопросы тогда просто не было.

Как вы выбирали людей, которым доверили ремонт, и что оказалось самым сложным в этом процессе?

Самым сложным было найти хороших мастеров. К началу ремонта мы уже наслушались множество историй от друзей, знакомых и просто из интернета о недобросовестных бригадах.

Кто-то рассказывал, как мастера оставляли работу незавершенной, кто-то – как сантехник не доделал трубы, а плиточник уже все закрыл плиткой. Потом приходилось все разбивать и переделывать. Таких примеров было очень много, и они действительно пугали.

Нам хотелось найти не просто человека, который выполнит свою работу, а мастера, который посоветует, подскажет, предложит лучшее решение, если увидит, что так будет практичнее. Хотелось работать с людьми, которым небезразличен результат, а не с теми, кто просто выполняет задание за деньги. Именно поиск таких специалистов стал для нас самым сложным этапом.

Работа с дизайнером

Как вы нашли дизайнера и каким было ваше сотрудничество?

Если честно, дизайнера мы нашли совершенно случайно. Уже на первой встрече он произвел хорошее впечатление. Пришел не просто посмотреть квартиру, а сразу взял лазерный дальномер, начал все измерять, проверять ровность стен, изучать все особенности помещения. Мне очень понравился такой профессиональный подход.

Пока он работал, мы много общались. Было ощущение, что он действительно нас слушает. Но самое ценное – он не просто соглашался со всеми нашими идеями. Если видел лучшее решение, то объяснял, почему именно так будет практичнее или красивее. Рассказывал, какие материалы сейчас актуальны, от чего лучше отказаться, а что стоит сделать по-другому.

Что бы вы посоветовали людям, которые сейчас ищут дизайнера?

Прежде всего – общаться с человеком. Очень важно понять, комфортно ли вам работать вместе. Также стоит обратить внимание на то, как дизайнер ведет себя уже при первом осмотре квартиры: внимательно ли он все изучает, задает ли вопросы, предлагает ли свои идеи.

И, конечно, нужно посмотреть его предыдущие работы. Фотографии реализованных проектов очень много говорят о стиле и уровне специалиста.



Как выбрать дизайнера / Фото Unsplash

Квартира, продуманная под себя

Насколько активно вы сами участвовали в создании интерьера? Много ли решений предложил дизайнер?

До этого мы жили в двух съемных квартирах, поэтому уже хорошо понимали, что нам удобно, а что нет. Например, мы сразу решили, что в нашей квартире не будет ни одной подвесной люстры. Не раз задевали их рукой или даже футболкой и поняли, что для нас это неудобно.

Так же мы заранее продумали розетки. Уже знали, где их не хватало в предыдущих квартирах и где нам было бы удобнее их разместить.

Поэтому каких-то кардинально новых идей дизайнер нам не предложил. Он даже немного удивился, когда увидел, насколько подробно мы все продумали. Мы пришли к нему уже фактически с готовым планом: что и где должно быть в каждой комнате.

Конечно, когда он делал визуализации, мы смотрели на них и понимали, что где-то нужно добавить что-то, а где-то, наоборот, убрать. Но общая концепция была нашей.

Были ли моменты, когда вы не соглашались с дизайнером?

Конфликтов у нас не было. Скорее наоборот – были моменты, когда именно он нас останавливал. Например, мы хотели поставить в гостиной шведскую стенку, потому что оба любим спорт. Муж даже предлагал сделать для нее деревянную отделку на стене. Дизайнер сказал, что технически это можно сделать, но в этом интерьере это будет лишним и просто испортит общую картину.

Он не просто говорил "нет", а объяснял, почему такое решение не подойдет, почему сейчас так уже не делают или почему это будут лишние расходы без практической пользы. Именно это нам и нравилось. Он не навязывал свое мнение, а аргументировал его.



Почему важно иметь дизайн-проект / Фото Unsplash

Самая сложная комната

Какая комната оказалась самой сложной во время ремонта?

Больше всего хлопот доставила спальня. Мы хотели реализовать несколько сценариев освещения, чтобы каждая часть LED-подсветки включалась отдельно. Из-за этого пришлось прокладывать много проводки и устанавливать отдельные выключатели.

Что такое LED-подсветка? Это скрытая светодиодная подсветка, которую устанавливают в потолке, стенах или мебели для создания мягкого рассеянного света. Она часто используется в качестве дополнительного освещения и позволяет создавать различные световые сценарии.

Еще один момент возник уже во время монтажа деревянной панели на всю стену. Когда ее установили, оказалось, что розетки нужно переделывать. Изначально они были утоплены в стену, а после монтажа панели их нужно было вынести вперед, чтобы они находились на одном уровне с ней.

Для мастера это стало дополнительной работой, но, кроме этого, каких-то серьезных проблем у нас не возникало.

Интересно! Именно розетки и схемы освещения чаще всего называют среди вещей, которые стоит продумать еще на этапе дизайн-проекта. После завершения ремонта изменить их расположение гораздо сложнее и дороже, поэтому эксперты рекомендуют заранее учесть все бытовые привычки: где будет стоять техника, как будут заряжаться гаджеты и какие зоны потребуют отдельного освещения.

Многие говорят, что самая дорогая комната – это ванная. А как было у вас?

Сколько именно средств ушло на ванную, сейчас уже сложно сказать. Но в нашем случае она точно не стала самой дорогой комнатой. Дизайнер сразу обратил наше внимание на то, что ванная – это помещение, где человек проводит не так много времени. У нас даже нет ванны, мы установили душевую кабину.

В то же время он подчеркнул, что есть вещи, на которых экономить нельзя. Прежде всего это:

сантехника,

трубы,

гидроизоляция.

То есть все, что потом будет спрятано в стенах. Если там что-то случится, придется разбирать ремонт, а еще хуже – если затопит соседей.



Ни в коем случае нельзя экономить на трубах и сантехнике / Фото Unsplash

Самой дорогой комнатой у нас стала кухня, потому что вся мебель изготавливалась на заказ. После нее – коридор, где мы сделали большой шкаф под наши размеры.

От проекта до готового ремонта

Помог ли дизайн-проект избежать ошибок во время ремонта?

Думаю, да. В проекте уже была вся мебель, поэтому мы сразу видели, как все должно выглядеть. Конечно, мы несколько раз меняли планировку, но когда окончательно все утвердили, дальше было намного проще.

Когда мы приходили выбирать мебель, показывали визуализации. Люди сразу понимали, что именно мы хотим, и им было легче помочь нам с выбором цветов, материалов или моделей.

Любимые решения в интерьере

Какими решениями или деталями в квартире вы больше всего гордитесь?

Наверное, больше всего – освещением. В квартире много разных сценариев освещения, и почти каждая LED-подсветка включается отдельно. Это очень удобно, потому что можно создавать разную атмосферу в зависимости от настроения или времени суток.

Больше всего мне нравится подсветка в шкафу. Я не люблю яркий свет, особенно вечером, поэтому часто просто включаю ее. Этого света хватает и для коридора, и для кухни, и для гостиной. Получается очень уютно.

Еще одно решение, которым мы довольны, – место для робота-пылесоса. Мы сразу продумали, где он будет стоять, чтобы не мешал и в то же время был частью интерьера. Для него выделили отдельное место, и сейчас это действительно очень удобно.

Есть ли в квартире место, где вы больше всего любите проводить время?

Летом очень люблю балкон. Он у нас открытый, солнечный, там можно даже немного позагорать. А если говорить в целом, то какого-то одного любимого места нет. Мне нравится вся квартира.

По утрам люблю сидеть на кухне с кофе, пока в доме тихо. Я просыпаюсь рано, и это время для меня особенное. В течение дня часто перехожу в гостиную, сажусь на диван и работаю с телефона. Наверное, именно поэтому трудно выделить какую-то одну комнату. Мы делали квартиру для себя, под свои привычки и потребности. Поэтому сейчас, где бы я ни сел или ни лег, везде комфортно и уютно.

Как выглядит готовая кухня / Фото предоставлено 24 Каналу

Оглядываясь назад, есть ли вещи, которые вы бы сделали по-другому? И что бы вы посоветовали людям, которые сейчас начинают свой первый ремонт?

Если честно, каких-то кардинальных изменений мы бы не делали. Почти все, что задумывали, удалось реализовать, и результат очень близок к тому, что мы видели в проекте. Если говорить о советах, то, наверное, самое главное – не торопиться. Стоит хорошо продумать, как вы будете жить в этой квартире, а не просто ориентироваться на красивые картинки.

Очень важно найти хороших мастеров и дизайнера, который не только нарисует красивую картинку, но и подскажет практичные решения. И точно не стоит экономить на том, что потом будет спрятано в стенах – сантехнике, трубах, электрике и других коммуникациях.

Еще один совет – максимально учитывать собственные привычки. Многие решения мы приняли благодаря опыту жизни в съемных квартирах. Именно поэтому сейчас нам все удобно: от расположения розеток до освещения. В итоге мы получили именно ту квартиру, в которой нам комфортно жить каждый день. И, пожалуй, это лучший результат ремонта.