Вы просто выбросите деньги: какие решения строители советуют обходить стороной
- Подсветка пола и глянцевая плитка могут быть непрактичными из-за видимости пыли и следов, а также скользкости.
- На кухне важно избегать нарушения "рабочего треугольника", недостатка систем хранения и неправильного освещения для удобства использования.
Планируя ремонт, многие ориентируются на тренды из соцсетей или картинки из Pinterest. Однако некоторые популярные дизайнерские решения, которые выглядят эффектно на фото, в реальной жизни могут оказаться совершенно непрактичными.
Строитель с ником @chunytskyi.remont рассказал в своем видео в тиктоке о вещах, на которые не стоит тратить деньги.
Смотрите также Очень красивые сочетания цветов в интерьере, которые всегда выглядят дорого
На какие решения в дизайне не стоит тратить деньги?
- Подсветка пола
Светодиодная подсветка вдоль пола или плинтусов выглядит стильно и атмосферно. Но есть нюанс: она буквально "подсвечивает" каждую пылинку, волосок или след. В результате даже после уборки пол может выглядеть грязным, а владельцам приходится убирать значительно чаще.
Светодиодная подсветка акцентирует внимание на пыль и грязь на полу / Фото Pinterest
В то же время, как отметили эксперты @gotovo.remontt подсветка необходима в рабочей зоне на кухне. Без нее эта зона становится менее удобной для приготовления пищи, особенно в вечернее время.
- Крашеные стены и обои в коридоре
Коридор – это зона с наибольшей нагрузкой: там постоянно задевают стены одеждой, сумками или обувью. Крашеные стены и обои быстро:
- пачкаются;
- затираются;
- теряют вид.
Вместо этого мастера советуют выбирать более практичные решения:
- декоративную штукатурку;
- обшивку стен (например, ДСП или панелями).
Они лучше выдерживают ежедневное использование и дольше сохраняют опрятный вид.
- Глянцевая плитка
Глянцевая плитка до сих пор ассоциируется с "дорогим" ремонтом, но на практике имеет больше минусов, чем плюсов:
- на ней видно каждый след, пыль и разводы;
- она может быть скользкой, особенно во влажных зонах;
- выглядит менее актуально по сравнению с матовыми покрытиями.
Сегодня дизайнеры чаще отдают предпочтение матовой или полуматовой плитке, которая выглядит современнее и значительно практичнее.
Глянцевая плитка имеет больше недостатков чем преимуществ / Фото Pinterest
Какие решения в дизайне кухни не стоит делать?
Кухня – это не только о стильном виде, а прежде всего об удобстве в ежедневном использовании. Даже самый красивый интерьер может быстро разочаровать, если не учтены базовые принципы эргономики. Среди самых распространенных ошибок:
- нарушение "рабочего треугольника", когда холодильник, мойка и плита расположены нелогично, из-за чего приходится делать лишние движения;
- недостаток систем хранения: в таком случае столешницы загромождаются, а кухня теряет опрятный вид и функциональность;
- неправильное освещение – только один центральный свет или отсутствие подсветки рабочей зоны создают тени и затрудняют приготовление пищи. В результате даже новая кухня может оказаться неудобной в использовании.
Именно поэтому важно заранее продумать планировку, достаточное количество мест для хранения и многоуровневое освещение – это позволит сделать пространство не только красивым, но и максимально комфортным.