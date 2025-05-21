Собирает микробы годами: как правильно ухаживать за деревянным блоком для ножей

Уборка кухни для многих уже стала привычным ритуалом: мы регулярно моем столешницы, раковины, пол, время от времени – духовку и кухонные шкафы. Некоторые даже не забывают об измельчителе мусора. Но есть одна вещь, которую большинство из нас оставляет без внимания деревянный блок для ножей.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, этот удобный органайзер ежедневно попадает в зону действия влаги, пыли, крошек и микробов. При этом его почти никогда не чистят. А зря – ведь именно там может накапливаться грязь и размножаться плесень, если вовремя не позаботиться о надлежащем уходе. Как чистить этот аксессуар, рассказываем далее.

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Как правильно чистить деревянный блок для ножей

Чтобы вымыть деревянную подставку для ножей, нужно подготовить прочиститель труб или специальную щетку для узких отверстий, средство для мытья посуды, тряпку и губку для посуды.

Далее процесс занимает всего три шага:

Очистка щелей.

Переверните блок вверх дном и встряхните, чтобы вытряхнуть крошки. Затем вставьте прочиститель труб или узкую щеточку в каждую щель и прочистите ее – это поможет удалить пыль, мусор и остатки пищи, которые могли попасть внутрь.

Очистка внешней части.

Смочите губку в теплой мыльной воде и осторожно очистите внешнюю поверхность блока. После этого протрите ее влажной тряпкой, чтобы смыть остатки мыла.

Просушивание.

Очень важно полностью высушить блок, прежде чем вставлять ножи обратно. Идеально – оставить его на ночь в хорошо проветриваемом месте.

Ножи нужно хранить в чистоте / Фото Pexels

Как предотвратить повторное загрязнение

Важнейшее правило – никогда не вставляйте влажные ножи в блок. Даже незначительная влага может привести к образованию плесени и размножению бактерий внутри щелей. Кроме того, это может повредить и самим ножам, ухудшая их состояние.

После мытья всегда тщательно вытирайте ножи насухо или дайте им полностью высохнуть на полотенце – только тогда кладите их обратно в блок.

Профилактика – залог чистоты

Регулярная чистка ножевого блока – не сложная процедура, но она может значительно повысить уровень гигиены на кухне. Повторяйте очистку хотя бы раз в месяц – и ваши инструменты всегда будут храниться в безопасной и чистой среде.

Кстати, в вопросе ножей важна не только чистота их хранения. Также стоит уметь идеально заточить кухонный нож.