Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, цей зручний органайзер щодня потрапляє в зону дії вологи, пилу, крихт та мікробів. При цьому його майже ніколи не чистять. А даремно – адже саме там може накопичуватися бруд і розмножуватись пліснява, якщо вчасно не подбати про належний догляд. Як чистити цей аксесуар, розповідаємо далі.

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Як правильно чистити дерев’яний блок для ножів

Щоб вимити дерев'яну підставку для ножів, потрібно підготувати прочищувач труб або спеціальну щітку для вузьких отворів, засіб для миття посуду, ганчірку та губку для посуду.

Далі процес займає усього три кроки:

Очищення щілин.

Переверніть блок догори дном і струсіть, щоб витрусити крихти. Потім вставте прочищувач труб або вузьку щіточку в кожну щілину й прочистьте її – це допоможе видалити пил, сміття та залишки їжі, які могли потрапити всередину.

Очищення зовнішньої частини.

Змочіть губку в теплій мильній воді та обережно очистьте зовнішню поверхню блоку. Після цього протріть її вологою ганчіркою, щоб змити залишки мила.

Просушування.

Дуже важливо повністю висушити блок, перш ніж вставляти ножі назад. Ідеально – залишити його на ніч у добре провітрюваному місці.

Ножі потрібно зберігати в чистоті / Фото Pexels

Як запобігти повторному забрудненню

Найважливіше правило – ніколи не вставляйте вологі ножі у блок. Навіть незначна волога може призвести до утворення плісняви та розмноження бактерій всередині щілин. Крім того, це може зашкодити й самим ножам, погіршуючи їх стан.

Після миття завжди ретельно витирайте ножі насухо або дайте їм повністю висохнути на рушнику – тільки тоді кладіть їх назад у блок.

Профілактика – запорука чистоти

Регулярне чищення ножового блоку – не складна процедура, але вона може значно підвищити рівень гігієни на кухні. Повторюйте очищення хоча б раз на місяць – і ваші інструменти завжди будуть зберігатися у безпечному та чистому середовищі.

До речі, у питанні ножів важлива не тільки чистота їхнього зберігання. Також варто вміти ідеально заточити кухонний ніж.