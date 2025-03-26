Большинство людей это игнорирует: стоит ли перекрывать воду дома перед отпуском

Перед тем как отправиться в долгожданное путешествие, важно не только собрать чемоданы и купить билеты, но и позаботиться о безопасности своего жилья.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, одним из ключевых пунктов здесь является необходимость отключения водоснабжения перед отъездом. Чосу этот шаг является жизненно важным для предотвращения возможных аварий в доме, рассказываем далее.

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Почему нужно выключать воду перед отпуском

Оставляя воду открытой, вы рискуете столкнуться с серьезными последствиями, такими как утечки и затопления. Маленький незаметный прорыв может превратиться в настоящую катастрофу, если дома никого не будет, чтобы его вовремя устранить.

Из-за высокого давления воды в трубах даже незначительные утечки могут быстро расшириться и вызвать сильную протечку. Время, проведенное в отпуске, может стать критическим фактором, который превратит трещину в трубе на значительный прорыв.

Кроме этого, утечки могут привлечь внимание корни деревьев, растущих под землей. Корни могут проникать в дренажные системы, создавая засорение, что в свою очередь ухудшит ситуацию. Чем дольше длится такая проблема, тем более серьезный вред она может нанести вашему жилью.

Утечки могут вызвать серьезные проблемы / Фото Freepik

Как выключить воду перед отъездом

Даже опытные домовладельцы могут задуматься, как правильно отключить воду перед путешествием. На самом деле это довольно просто.

Главный кран обычно расположен в подвале, подземном помещении или на чердаке. В некоторых домах он может находиться в подсобной коробке возле переднего тротуара или в месте, где водопроводные трубы заходят в квартиру.

Чтобы выключить воду, нужно перекрыть этот клапан и слить остаточную воду из кранов и сантехнических приборов.

К слову, перед отпуском важно не только перекрыть воду, но и отключить некоторые электрические устройства от сети, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и избежать пожаров.