Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, одним из ключевых пунктов здесь является необходимость отключения водоснабжения перед отъездом. Чосу этот шаг является жизненно важным для предотвращения возможных аварий в доме, рассказываем далее.

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Почему нужно выключать воду перед отпуском

Оставляя воду открытой, вы рискуете столкнуться с серьезными последствиями, такими как утечки и затопления. Маленький незаметный прорыв может превратиться в настоящую катастрофу, если дома никого не будет, чтобы его вовремя устранить.

Из-за высокого давления воды в трубах даже незначительные утечки могут быстро расшириться и вызвать сильную протечку. Время, проведенное в отпуске, может стать критическим фактором, который превратит трещину в трубе на значительный прорыв.

Кроме этого, утечки могут привлечь внимание корни деревьев, растущих под землей. Корни могут проникать в дренажные системы, создавая засорение, что в свою очередь ухудшит ситуацию. Чем дольше длится такая проблема, тем более серьезный вред она может нанести вашему жилью.

Утечки могут вызвать серьезные проблемы / Фото Freepik

Как выключить воду перед отъездом

Даже опытные домовладельцы могут задуматься, как правильно отключить воду перед путешествием. На самом деле это довольно просто.

Главный кран обычно расположен в подвале, подземном помещении или на чердаке. В некоторых домах он может находиться в подсобной коробке возле переднего тротуара или в месте, где водопроводные трубы заходят в квартиру.

Чтобы выключить воду, нужно перекрыть этот клапан и слить остаточную воду из кранов и сантехнических приборов.

К слову, перед отпуском важно не только перекрыть воду, но и отключить некоторые электрические устройства от сети, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и избежать пожаров.