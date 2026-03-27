Теплый, не боится влаги и никогда не будет скрипеть: какой пол класть в 2026 году
- Наливной пол становится популярным в 2026 году из-за его практичности, долговечность и универсальность для различных помещений.
- Специалисты подчеркивают важность правильного монтажа наливного пола, ведь качество зависит от подготовки основания, технологии заливки и выбора материалов.
В 2026 году тренды в ремонте жилья все больше смещаются в сторону практичности, долговечности и минимализма. На этом фоне все больше владельцев квартир и домов отказываются от традиционного ламината или паркета в пользу современного решения –наливного пола.
Больше об этом полу рассказал пользователь с ником @sem_prodesign в тиктоке.
Смотрите также Что сделать, если хотите сэкономить на ремонте в 2026 году
Почему наливной пол становится популярным?
Наливной пол – это бесшовное покрытие, которое создается путем заливки специальной смеси, самостоятельно выравнивается. После застывания она образует идеально гладкую поверхность без стыков и щелей. Эксперты отмечают, что именно такие покрытия отвечают современным требованиям к жилью: они не только эстетичны, но и максимально функциональны.
Одной из ключевых причин популярности наливного пола является его универсальность. Она подходит как для квартир, так и для частных домов. Среди основных плюсов:
- Устойчивость к влаге – идеальный вариант для кухни, ванной или коридора.
- Отсутствие скрипа – в отличие от ламината или паркета.
- Теплая поверхность – хорошо сочетается с системой "теплый пол".
- Прочность и долговечность – выдерживает большие нагрузки.
- Легкость в уходе – не накапливает пыль и грязь в швах.
Кроме этого, наливной пол открывает широкие возможности для дизайна – от классических однотонных вариантов до глянцевых или даже 3D-решений.
Как выглядит наливной пол: смотрите видео
Что важно учесть?
Несмотря на все преимущества, специалисты отмечают: качество результата напрямую зависит от правильного монтажа. Решающее значение имеет:
- подготовка основания,
- соблюдение технологии заливки,
- выбор материалов.
Также стоит учесть, что демонтаж такого покрытия сложнее, чем в случае с ламинатом или плиткой.
Вытеснит ли она классические материалы?
Аналитики рынка прогнозируют, что в 2026 году наливные полы продолжат набирать популярность, особенно в современных интерьерах в стиле минимализм, лофт и хай-тек. Впрочем, традиционные материалы не исчезнут полностью. Как отмечает Robex Contracting, скорее всего, рынок разделится: классические варианты останутся для консервативных решений, а наливной пол станет выбором тех, кто ценит современный вид и практичность.
Какой элемент интерьера наших бабушек снова в тренде?
- Ранее мы писали, что ретро-элементы интерьера из 80-х и 90-х годов вновь возвращаются в моду. Они создают атмосферу, которая выглядит так, будто формировалась годами.
- Этот стиль использует натуральные материалы, в частности дерево, вместе с узорчатыми обоями и текстилем, чтобы добавить пространству уюта и индивидуальности.