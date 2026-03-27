Теплый, не боится влаги и никогда не будет скрипеть: какой пол класть в 2026 году

В 2026 году тренды в ремонте жилья все больше смещаются в сторону практичности, долговечности и минимализма. На этом фоне все больше владельцев квартир и домов отказываются от традиционного ламината или паркета в пользу современного решения –наливного пола.

Почему наливной пол становится популярным?

Наливной пол – это бесшовное покрытие, которое создается путем заливки специальной смеси, самостоятельно выравнивается. После застывания она образует идеально гладкую поверхность без стыков и щелей. Эксперты отмечают, что именно такие покрытия отвечают современным требованиям к жилью: они не только эстетичны, но и максимально функциональны.

Одной из ключевых причин популярности наливного пола является его универсальность. Она подходит как для квартир, так и для частных домов. Среди основных плюсов:

Устойчивость к влаге – идеальный вариант для кухни, ванной или коридора.

Отсутствие скрипа – в отличие от ламината или паркета.

Теплая поверхность – хорошо сочетается с системой "теплый пол".

Прочность и долговечность – выдерживает большие нагрузки.

Легкость в уходе – не накапливает пыль и грязь в швах.

Кроме этого, наливной пол открывает широкие возможности для дизайна – от классических однотонных вариантов до глянцевых или даже 3D-решений.

Что важно учесть?

Несмотря на все преимущества, специалисты отмечают: качество результата напрямую зависит от правильного монтажа. Решающее значение имеет:

подготовка основания,

соблюдение технологии заливки,

выбор материалов.

Также стоит учесть, что демонтаж такого покрытия сложнее, чем в случае с ламинатом или плиткой.

Вытеснит ли она классические материалы?

Аналитики рынка прогнозируют, что в 2026 году наливные полы продолжат набирать популярность, особенно в современных интерьерах в стиле минимализм, лофт и хай-тек. Впрочем, традиционные материалы не исчезнут полностью. Как отмечает Robex Contracting, скорее всего, рынок разделится: классические варианты останутся для консервативных решений, а наливной пол станет выбором тех, кто ценит современный вид и практичность.

