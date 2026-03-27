Більше про цю підлогу розповів користувач з ніком @sem_prodesign у тіктоці.

Чому наливна підлога стає популярною?

Наливна підлога – це безшовне покриття, яке створюється шляхом заливання спеціальної суміші, що самостійно вирівнюється. Після застигання вона утворює ідеально гладку поверхню без стиків і щілин. Експерти зазначають, що саме такі покриття відповідають сучасним вимогам до житла: вони не лише естетичні, а й максимально функціональні.

Однією з ключових причин популярності наливної підлоги є її універсальність. Вона підходить як для квартир, так і для приватних будинків. Серед основних плюсів:

Стійкість до вологи – ідеальний варіант для кухні, ванної чи коридору.

Відсутність скрипу – на відміну від ламінату чи паркету.

Тепла поверхня – добре поєднується з системою "тепла підлога".

Міцність і довговічність – витримує великі навантаження.

Легкість у догляді – не накопичує пил і бруд у швах.

Окрім цього, наливна підлога відкриває широкі можливості для дизайну – від класичних однотонних варіантів до глянцевих або навіть 3D-рішень.

Що важливо врахувати?

Попри всі переваги, фахівці наголошують: якість результату напряму залежить від правильного монтажу. Вирішальне значення має:

підготовка основи,

дотримання технології заливки,

вибір матеріалів.

Також варто врахувати, що демонтаж такого покриття складніший, ніж у випадку з ламінатом чи плиткою.

Чи витіснить вона класичні матеріали?

Аналітики ринку прогнозують, що у 2026 році наливні підлоги продовжать набирати популярність, особливо в сучасних інтер'єрах у стилі мінімалізм, лофт та хай-тек. Втім, традиційні матеріали не зникнуть повністю. Як зазначає Robex Contracting, швидше за все, ринок розділиться: класичні варіанти залишаться для консервативних рішень, а наливна підлога стане вибором тих, хто цінує сучасний вигляд і практичність.

