Дешевая, но выглядит на миллион: какой пол выбирают для кухонь в 2026 году

Делая ремонт на кухне, выбор напольного покрытия остается одним из важнейших решений. Ведь материал должен быть не только красивым, но и выдерживать ежедневные нагрузки, влагу, перепады температур и активное использование.

В 2026 году эксперты по интерьеру эксперты по интерьеру Hunker все чаще советуют обратить внимание на роскошные виниловые доски – LVP (Luxury Vinyl Plank).

Именно этот тип покрытия стремительно набирает популярность в современных кухнях благодаря сочетанию эстетики, практичности и доступной цены по сравнению с натуральным деревом.

Почему LVP стал фаворитом дизайнеров?

Как пишет Livingetc, еще несколько лет назад виниловый пол часто считали бюджетным вариантом, однако современные технологии кардинально изменили ситуацию. Новые поколения LVP-покрытий очень точно имитируют:

натуральное дерево;

текстуру дуба;

орех;

камень;

дорогие дизайнерские фактуры.

Благодаря этому кухня может выглядеть дорого и стильно без огромных затрат на натуральный паркет. В то же время LVP является довольно практичным в повседневной жизни.

По сравнению с традиционными паркетными покрытиями, LVP имеет более низкую цену и часто лучше выдерживает влияние когтей домашних животных и хаос в многодетных семьях,

– отмечают в Hunker.

Какие главные преимущества винилового пола?

Водостойкость

Для кухни это одна из важнейших характеристик. В отличие от натуральной древесины, которой вредит постоянный контакт с влагой, качественный LVP значительно лучше переносит разлитую воду, брызги и влажную уборку. Именно поэтому такое покрытие все чаще используют не только на кухнях, но и в ванных комнатах.

Виниловые доски легко моются / Фото Pexels

Устойчивость к царапинам

LVP хорошо выдерживает активное ежедневное использование. Покрытие меньше царапается и дольше сохраняет опрятный вид.

Простой уход

Еще одна причина популярности – минимальный уход. Для поддержания чистоты обычно достаточно пылесоса, швабры и обычной влажной уборки. Пол не требует регулярной полировки или специальной обработки, как натуральное дерево.

Большой выбор дизайнов

Поскольку LVP – искусственный материал, производители предлагают огромный выбор вариантов. Можно найти:

светлые скандинавские текстуры;

темные "дорогие" древесные оттенки;

широкие доски;

минималистичные дизайны;

имитацию натурального камня.

Именно это делает покрытие универсальным для разных стилей интерьера.

Какие недостатки имеет LVP?

Несмотря на популярность, эксперты предупреждают: у винилового пола есть и минусы.

Его невозможно реставрировать. Если натуральное дерево можно шлифовать и обновлять, то поврежденный LVP обычно приходится заменять полностью. При серьезных царапинах или деформациях отдельные элементы часто не подлежат ремонту. Дешевый пол быстро изнашивается. Специалисты советуют не экономить на материале. Низкокачественное покрытие может быстро стираться, терять внешний вид, деформироваться и требовать замены уже через несколько лет. Именно поэтому при выборе стоит обращать внимание на толщину защитного слоя и репутацию производителя.

Что советуют эксперты в 2026 году?

Дизайнеры отмечают: качественный LVP с хорошим защитным покрытием может прослужить более 10 лет и стать оптимальным решением для современной кухни. Впрочем, если владельцы жилья планируют ремонт "на десятилетия", они все еще часто выбирают:

керамическую плитку;

натуральное дерево;

каменные покрытия.

Такие материалы дороже, но могут служить значительно дольше. Ранее мы писали, что не абы какую популярность сейчас имеет микробетон. Его преимущество в отсутствии швов, высокой влагостойкости и премиальном виде, что делает его проще в уходе и более долговечным, чем традиционная плитка.