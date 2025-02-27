Почему надувается натяжной потолок: топ-5 причин
Качественно установленные натяжные потолки почти никогда не провисают. Однако бывают случаи, что потолок может надуваться, подниматься, может казаться, что он присасывается к бетонному потолку, или кажется, что на пленку сверху что-то упало.
Почему так происходит и как решить проблему с натяжными потолками, которые надуваются, – сообщает 24 Канал.
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Почему натяжной потолок надувается
В общем, основными причинами провисания натяжной конструкции, есть несоблюдение всех норм при монтаже потолка. А именно:
- некачественные полотна;
- багет, который неплотно прилегает к стене.
- ослабление гипсокартонного короба, на котором держится холст.
Вместе с тем, если проблема не в конструкции, то производители говорят о 5 самых распространенных проблемах:
- Неправильная вентиляция
Эксперты отмечают, что если в комнате нет должной вентиляции, может образоваться разность давлений между помещением и пространством над потолком. Это может вызвать надувание потолка, особенно при открывании дверей или окон.
- Проблемы с герметизацией
Если герметизация над натяжным потолком недостаточна, то воздух может проникать туда из других помещений или с улицы. Из-за этого потолок также может провисать.
- Температурные изменения
Изменения температуры могут влиять на воздух над потолком. Например, нагрев воздуха увеличивает его, что может привести к надуванию потолка.
- Утечка воздуха из вентиляционной системы
Если вентиляционная система имеет утечку, воздух может попадать за потолок, создавая давление и надувая его.
- Ветер
В домах с плохой изоляцией наружных стен или при сильном ветре воздух может проникать в пространство над потолком., вызывая ее провисание.
Как решить проблему с провисанием потолка
Если потолок надувается и провисает, решить эту проблему можно с помощью установки вентиляционных решеток.
Эксперты объясняют, что решетки позволяют выровнять давление и температуру воздуха под потолком с воздухом в помещении, что в свою очередь приводит к устранению проблемы провисания потолка.