Почему надувается натяжной потолок: топ-5 причин

Качественно установленные натяжные потолки почти никогда не провисают. Однако бывают случаи, что потолок может надуваться, подниматься, может казаться, что он присасывается к бетонному потолку, или кажется, что на пленку сверху что-то упало.

Почему так происходит и как решить проблему с натяжными потолками, которые надуваются, – сообщает 24 Канал.

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Почему натяжной потолок надувается

В общем, основными причинами провисания натяжной конструкции, есть несоблюдение всех норм при монтаже потолка. А именно:

некачественные полотна;

багет, который неплотно прилегает к стене.

ослабление гипсокартонного короба, на котором держится холст.

Почему провисает потолок / Фото Freepik

Вместе с тем, если проблема не в конструкции, то производители говорят о 5 самых распространенных проблемах:

Неправильная вентиляция

Эксперты отмечают, что если в комнате нет должной вентиляции, может образоваться разность давлений между помещением и пространством над потолком. Это может вызвать надувание потолка, особенно при открывании дверей или окон.

Проблемы с герметизацией

Если герметизация над натяжным потолком недостаточна, то воздух может проникать туда из других помещений или с улицы. Из-за этого потолок также может провисать.

Температурные изменения

Изменения температуры могут влиять на воздух над потолком. Например, нагрев воздуха увеличивает его, что может привести к надуванию потолка.

Утечка воздуха из вентиляционной системы

Если вентиляционная система имеет утечку, воздух может попадать за потолок, создавая давление и надувая его.

Почему натяжной потолок надувается / Фото Freepik

Ветер

В домах с плохой изоляцией наружных стен или при сильном ветре воздух может проникать в пространство над потолком., вызывая ее провисание.

Как решить проблему с провисанием потолка

Если потолок надувается и провисает, решить эту проблему можно с помощью установки вентиляционных решеток.

Эксперты объясняют, что решетки позволяют выровнять давление и температуру воздуха под потолком с воздухом в помещении, что в свою очередь приводит к устранению проблемы провисания потолка.