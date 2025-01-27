Не только рабица: дешевые альтернативы металлическому ограждению, которые выглядят намного лучше

Ограждение играет важную роль в обеспечении конфиденциальности, безопасности и привлекательности двора. Одним из самых дешевых вариантов для этого считается забор из металлической сетки.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, несмотря на бюджетное решение его недостатки заставляют многих владельцев искать альтернативы. Чем можно заменить ограждение из проводов, рассказываем далее.

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Чем заменить ограждение из металлической сетки

Рабица – это ограждение, обычно изготовлено из железных проволок, скрученных между собой зигзагообразно так, чтобы оставлять между ними значительное пространство. Это один из самых доступных материалов для забора, который, впрочем, имеет несколько значительных недостатков.

В частности, сетка не добавляет привлекательности участку и может снизить ее рыночную стоимость, а также она не обеспечивает достаточной защиты от посторонних взглядов. Кроме того, хотя рабица долговечна, она подвержена ржавчине, если не проводить регулярное обслуживание, что тоже не добавляет ей эстетичности.

Хорошей альтернативой такому забору может стать виниловое ограждение. Она также стоит не слишком дорого, но имеет несколько преимуществ:

Привлекательный вид. Виниловые ограждения могут улучшить внешний вид участка и повысить его рыночную ценность.

Прочность и долговечность. Такие заборы выдерживают до 20 лет, устойчивы к суровым погодным условиям и не требуют сложного ухода.

Конфиденциальность. Благодаря сплошным панелям винил обеспечивает защиту от посторонних глаз.

Виниловое ограждение является бюджетным и долговечным / Фото Freepik

В то же время еще одной альтернативой может оказаться бамбук. Это экологически чистый, универсальный и доступный материал, подходящий для создания ограждений в садах или внутренних двориках. Он точно будет выглядеть изысканно, но вместе с тем потребует и ухода. Так, бамбук чувствителен к погодным условиям, гниению, трещин и вредителей, поэтому требует регулярного герметизации и обработки водонепроницаемыми средствами.

Между тем другим вариантом может быть обычное дерево. Деревянные панели не станут слишком большой нагрузкой для кошелька, но стильно дополнят сад. Единственное, что здесь стоит учитывать, – это то, что они требуют частого ухода, очистки и быстрого ремонта. Такие заборы менее долговечны и могут трескаться или гнить из-за воздействия погодных условий.

Какой материал выбрать вместо рабицы

Хотя рабица остается самым дешевым вариантом, она не подходит для тех, кто стремится сделать свой двор комфортным и стильным.

Если вам нужен недорогой, но долговечный и эстетичный забор, виниловые ограждения являются оптимальным выбором. Они обеспечивают баланс между ценой, прочностью и привлекательностью.

Зато для специфических дизайнерских идей можно рассмотреть бамбук или дерево, но здесь следует учитывать их чувствительность к внешним факторам и потребность в уходе.