Уберите это немедленно: какой новогодний декор уже не в тренде

Новогодний сезон - это время магии, тепла и красивых традиций. Но даже в праздничном декоре есть свои модные тенденции, и некоторые привычные элементы уже давно стоит отправить "на пенсию".

Дизайнеры отмечают: правильные акценты делают дом современным и уютным, тогда как устаревшие детали способны разрушить всю атмосферу.

Какой декор уже не в тренде?

Снежные брызги на окнах

Когда-то популярный прием, сегодня выглядит искусственно и дешевой Такие "снежные" разбрызгивания редко выглядят естественно, а вот оттирать их – еще тот квест. Они часто оставляют разводы, пятна и следы, которые портят вид окон до весны.



Чрезмерно ароматизированные свечи

Корица, ваниль, имбирный пряник, сосна... иногда все это смешано в одной свече. В итоге дом превращается в переслащенный десерт, в котором сложно дышать, не говоря уже об ощущении уюта.

Что выбрать взамен:

одну чистую ноту (пихта, кедр, легкий цитрус),

натуральный воск,

легкий, ненавязчивый аромат.

Так вы создадите по-настоящему праздничную атмосферу.

Разноцветные гирлянды

Да, они вызывают ностальгию по детству, но нынче считаются стилистически устаревшими. Цветная пестрота перебивает любые усилия, которые вы вложили в украшение елки или комнаты – вы видите только яркую радугу.

Замените разноцветные гирлянды на огоньки с теплым белым светом или на большие лампочки в ретро-стиле одного тона.



Елка неправильного размера

Homes & Gardens пишут, что это одна из самых распространенных ошибок. Маленькая 120-сантиметровая елка в просторной гостиной выглядит как комнатное растение, "одетая" в праздничный костюм.

Слишком большая елка, у которой ветви упираются в потолок и затираются о стены, создает комический эффект. Правило простое: дерево не должно "теряться" или "давить" на пространство – ищите золотую середину.

