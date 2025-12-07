Сдержанно и стильно: как Кейт Миддлтон и принц Уильям украсили елку к Рождеству

Рождественская елка Кейт Миддлтон и принца Уильяма поражает стильной сдержанностью. Выбранный супругами декор создает ненавязчивую праздничную атмосферу, оставаясь при этом торжественным.

Принц и принцесса Уэльские доказывают, что рождественский декор не должен быть вычурным, чтобы производить впечатление, передает 24 Канал со ссылкой на House and gardens.

Чем особые украшения елки принца и принцессы Уэльских?

Супруги сфотографировались на фоне своей новогодней елки. Можно заметить, что дерево оформлено стеклянными украшениями, нежными гирляндами и серебряной верхушкой.

Сосредотачиваясь на качестве, а не количестве, и выбирая элементы, которые дополняют друг друга, а не конкурируют, Кейт и Уильям показывают, как продуманное сочетание текстур, приглушенных оттенков и классических форм может создать целостную, уютную атмосферу.

Елка принца и принцессы Уэльских: смотрите фото

К слову, как пишет Elle Decor, комнаты Виндзорского замка уже декорировали к зимним праздникам. Главное украшение – 20-футовая пихта Нордмана в Большом зале Святого Георга. Елку вырастили на территории Винздорского Большого парка. Более 3000 огоньков и зеленые и золотые украшения делают ее настоящим праздничным акцентом. Гирлянды также украшают огромные лестницы замка.

Какую елку поставили в Виндзорском замке / Фото Todd-White Art Photography / Ben Fitzpatrick

Как Бехкемы украсили елку к Рождеству?

Елка Бекхэмов в этом году выглядит по-особенному: нежно-розовая, с золотыми и прозрачными украшениями и легкими фиолетовыми акцентами. Виктория Бекхэм добавила много гирлянд и бантиков, соединив ностальгию с современностью. Желтые ленты, бронзовые детали и белые огоньки создают изысканную композицию. Эксперты говорят, что такие мягкие металлы – бронза, шампанское золото, медь – станут главным трендом следующего года.