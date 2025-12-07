Стримано і стильно: як Кейт Міддлтон і принц Вільям прикрасили ялинку до Різдва

Різдвяна ялинка Кейт Міддлтон і принца Вільяма вражає стильною стриманістю. Обраний подружжям декор створює ненав'язливу святкову атмосферу, залишаючись водночас урочистим.

Принц і принцеса Уельські доводять, що різдвяний декор не повинен бути химерним, щоб справляти враження, передає 24 Канал із посиланням на House and gardens.

Чим особливі прикраси ялинки принца і принцеси Уельських?

Подружжя сфотографувалося на тлі своєї новорічної ялинки. Можна помітити, що дерево оформлене скляними прикрасами, ніжними гірляндами та срібною верхівкою.

Зосереджуючись на якості, а не кількості, та обираючи елементи, які доповнюють одне одного, а не конкурують, Кейт і Вільям показують, як продумане поєднання текстур, приглушених відтінків та класичних форм може створити цілісну, затишну атмосферу.

Ялинка принца і принцеси Уельських: дивіться фото

До слова, як пише Elle Decor, кімнати Віндзорського замку вже декорували до зимових свят. Головна прикраса – 20-футова ялиця Нордмана у Великому залі Святого Георга. Ялинку виростили на території Вінздорського Великого парку. Понад 3000 вогників і зелені та золоті прикраси роблять її справжнім святковим акцентом. Гірлянди також прикрашають величезні сходи замку.

Яку ялинку поставили у Віндзорському замку / Фото Todd-White Art Photography / Ben Fitzpatrick

Як Бехкеми прикрасили ялинку до Різдва?

Ялинка Бекхемів цього року має особливий вигляд: ніжно-рожева, з золотими та прозорими прикрасами і легкими фіолетовими акцентами. Вікторія Бекхем додала багато гірлянд і бантиків, поєднавши ностальгію з сучасністю. Жовті стрічки, бронзові деталі та білі вогники створюють вишукану композицію. Експерти кажуть, що такі м'які метали – бронза, шампанське золото, мідь – стануть головним трендом наступного року.