Пончик и креветка: Селена Гомес декорировала рождественскую елку необычными украшениями

Развешивать украшения на елке одно из самых уютных семейных занятий. Селена Гомес и Бенни Бланко охотно это демонстрируют.

Недавно пара поделилась роликом в Instagram, где они украшают елку, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также 5 цветов, которыми дизайнеры не советуют красить коридор

Как Селена Гомес украсила елку?

Селена и Бенни соединили стеклянные украшения, белые огоньки и цитрусовые аксессуары, создав коллажный образ, который одновременно модный и вневременной.

Рождественская елка супругов идеально балансирует между фантазийностью и изысканностью. Продуманное наложение фактур, цветов и форм украшений создает динамичный, но целостный образ, который одновременно имеет современный и ностальгический вид.

Каждая деталь – от выбора стеклянных украшений до игривых гирлянд – показывает, как продуманный стиль может превратить даже скромную елку на впечатляющий центр праздничного декора.

Это прекрасно показывает, что продуманный подход к рождественскому декору может быть одновременно эффектным и таким, который легко воспроизвести дома.

Как звездные супруги украшали елку: смотрите видео

Издание House Beautiful замечает, что елка пары во многих аспектах обычная на вид. Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть игрушку в виде банки с маринованными огурцами. Или пончика, или бейгла. Кажется, там даже есть игрушка в виде коктейля из креветок. Такие необычные украшения добавляют елке характера и станут прекрасным поводом для разговора, когда к ним придут гости.

Как распутать гирлянду?

В канун праздников многие сталкиваются с маленькой, но неприятной проблемой – запутанными гирляндами. Распутать их бывает сложно, а спешка может повредить лампочки или провода.

Как распутать гирлянду: