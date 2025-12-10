Пончик и креветка: Селена Гомес декорировала рождественскую елку необычными украшениями
- Селена Гомес и Бенни Бланко поделились роликом в Instagram, где они украшают елку стеклянными украшениями, белыми огоньками и цитрусовыми аксессуарами.
- Их рождественская елка идеально балансирует между фантазийностью и изысканностью, создавая современный и ностальгический вид.
Развешивать украшения на елке одно из самых уютных семейных занятий. Селена Гомес и Бенни Бланко охотно это демонстрируют.
Недавно пара поделилась роликом в Instagram, где они украшают елку, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.
Как Селена Гомес украсила елку?
Селена и Бенни соединили стеклянные украшения, белые огоньки и цитрусовые аксессуары, создав коллажный образ, который одновременно модный и вневременной.
Рождественская елка супругов идеально балансирует между фантазийностью и изысканностью. Продуманное наложение фактур, цветов и форм украшений создает динамичный, но целостный образ, который одновременно имеет современный и ностальгический вид.
Каждая деталь – от выбора стеклянных украшений до игривых гирлянд – показывает, как продуманный стиль может превратить даже скромную елку на впечатляющий центр праздничного декора.
Это прекрасно показывает, что продуманный подход к рождественскому декору может быть одновременно эффектным и таким, который легко воспроизвести дома.
Как звездные супруги украшали елку: смотрите видео
Издание House Beautiful замечает, что елка пары во многих аспектах обычная на вид. Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть игрушку в виде банки с маринованными огурцами. Или пончика, или бейгла. Кажется, там даже есть игрушка в виде коктейля из креветок. Такие необычные украшения добавляют елке характера и станут прекрасным поводом для разговора, когда к ним придут гости.
Как распутать гирлянду?
В канун праздников многие сталкиваются с маленькой, но неприятной проблемой – запутанными гирляндами. Распутать их бывает сложно, а спешка может повредить лампочки или провода.
- Начинайте с вилки или штекера. Не тяните гирлянду за середину – узлы только ухудшатся. Лучше брать ее за вилку или штекер и постепенно распутывать. Так вы лучше контролируете процесс и не создаете новых узлов.
- Расстелите на ровной поверхности. Стол, пол или широкий поддон подойдут. Расправьте гирлянду, осмотрите узлы и изгибы – так легче понять, где она запуталась.
- Осторожно раскачивайте и распутывайте. Не тяните сильно – можно повредить лампочки или провода. Лучше мягко встряхнуть, раскачивать или осторожно использовать карандаш или тонкий предмет, чтобы ослабить узел, если пальцами не выходит.