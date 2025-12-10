Пончик і креветка: Селена Гомес декорувала різдвяну ялинку незвичними прикрасами

Розвішувати прикраси на ялинці – одне з найбільш затишних сімейних занять. Селена Гомес і Бенні Бланко охоче це демонструють.

Нещодавно пара поділилася роликом в Instagram, де вони прикрашають ялинку, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Як Селена Гомес прикрасила ялинку?

Селена й Бенні поєднали скляні прикраси, білі вогники та цитрусові аксесуари, створивши колажний образ, який водночас модний і позачасовий.

Різдвяна ялинка подружжя ідеально балансує між фантазійністю й вишуканістю. Продумане накладання фактур, кольорів і форм прикрас створює динамічний, але цілісний образ, який одночасно має сучасний і ностальгійний вигляд.

Кожна деталь – від вибору скляних прикрас до грайливих гірлянд – показує, як продуманий стиль може перетворити навіть скромну ялинку на вражаючий центр святкового декору.

Це чудово показує, що продуманий підхід до різдвяного декору може бути водночас ефектним і таким, який легко відтворити вдома.

Як зіркове подружжя прикрашало ялинку: дивіться відео

Видання House Beautiful зауважує, що ялинка пари у багатьох аспектах звичайна на вигляд. Але якщо придивитися уважніше, можна побачити іграшку у вигляді банки з маринованими огірками. Або пончика, чи бейгла. Здається, там навіть є іграшка у вигляді коктейлю з креветок. Такі незвичні прикраси додають ялинці характеру й стануть чудовим приводом для розмови, коли до них завітають гості.

Як розплутати гірлянду?

Напередодні свят багато хто стикається з маленькою, але неприємною проблемою – заплутаними гірляндами. Розплутати їх буває складно, а поспіх може пошкодити лампочки або дроти.

Як розплутати гірлянду: