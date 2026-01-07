Обязательно ли выключать Wi-Fi на ночь: эксперты дали четкий ответ
- Эксперты рекомендуют выключать Wi-Fi на ночь.
- Это нужно для улучшения сна, снижения счетов за электроэнергию и уменьшения зависимости от гаджетов.
Пока мы спим, Wi-Fi продолжает работать. Но безопасно ли это для сна, самочувствия и безопасности – вопрос, который вызывает все больше дискуссий.
Эксперты советуют выключать Wi-Fi на ночь. Эта привычка поможет улучшить сон, сэкономить электроэнергию и уменьшить зависимость от гаджетов, передает 24 Канал со ссылкой на The Times of India.
Почему Wi-Fi нужно выключать на ночь?
Во-первых, беспроводные сети постоянно излучают электромагнитные волны. Их влияние на организм до сих пор изучают, но ночью лучше минимизировать любые лишние факторы, чтобы тело могло полноценно восстанавливаться.
Во-вторых, Wi-Fi может ухудшать качество сна. Некоторые люди из-за этого спят поверхностно, чаще просыпаются и чувствуют себя уставшими утром. Выключенный роутер уменьшает риск таких проблем.
Также это реальная экономия. Даже в режиме ожидания роутер и подключенные устройства потребляют свет, поэтому регулярное выключение помогает немного снизить счета.
Еще один плюс – цифровая гигиена. Без интернета легче не засиживаться в телефоне перед сном, избегать бесконечного листания лент и лучше отдыхать.
Кроме того, выключенная сеть ночью повышает безопасность – уменьшается риск взломов и постороннего доступа.
Сделать это привычкой легко: можно настроить автоматическое выключение на роутере или использовать таймер для розетки.
Обратите внимание! Как пишет Onlymyhealth, врачи не нашли убедительных научных доказательств прямой связи между воздействием Wi-Fi ночью и серьезными психическими расстройствами. Однако сама привычка выключать роутер может косвенно улучшать самочувствие у отдельных людей.
Может ли сгореть роутер от павербанка?
- Павербанк для роутера – это практичная вещь во время отключений света, в поездках или при дистанционной работе.
- Он позволяет сохранить Wi-Fi и оставаться на связи, когда нет электроэнергии.
- Чтобы роутер работал безопасно, важно, чтобы павербанк имел достаточную мощность. Используйте качественный кабель и не подключайте к нему другие устройства одновременно.
- Также стоит проверить несколько моментов: имеет ли питание интернет-линия в доме, ведь без него связь может исчезнуть даже с павербанком.
- Если у вас оптоволоконный интернет, питание нужно не только роутеру, но и терминалу.
- Обязательно проверьте нужное напряжение роутера – обычно это 9 или 12 В, и несоответствие может привести к неисправностям.
- Не рекомендуется пользоваться павербанком во время зарядки – это может повлечь перегрев и более быстрый износ батареи.