Чи обов'язково вимикати Wi-Fi на ніч: експерти дали чітку відповідь

Поки ми спимо, Wi-Fi продовжує працювати. Але чи безпечно це для сну, самопочуття й безпеки – питання, яке викликає дедалі більше дискусій.

Експерти радять вимикати Wi-Fi на ніч. Ця звичка допоможе поліпшити сон, зоощадити електроенергію та зменшити залежність від гаджетів, передає 24 Канал із посиланням на The Times of India.

Чому Wi-Fi потрібно вимикати на ніч?

По-перше, бездротові мережі постійно випромінюють електромагнітні хвилі. Їхній вплив на організм досі вивчають, але вночі краще мінімізувати будь-які зайві чинники, щоб тіло могло повноцінно відновлюватися.

По-друге, Wi-Fi може погіршувати якість сну. Деякі люди через це сплять поверхнево, частіше прокидаються і почуваються втомленими зранку. Вимкнений роутер зменшує ризик таких проблем.

Також це реальна економія. Навіть у режимі очікування роутер і підключені пристрої споживають світло, тож регулярне вимикання допомагає трохи знизити рахунки.

Ще один плюс – цифрова гігієна. Без інтернету легше не засиджуватися в телефоні перед сном, уникати безкінечного гортання стрічок і краще відпочивати.

Крім того, вимкнена мережа вночі підвищує безпеку – зменшується ризик зламів і стороннього доступу.

Зробити це звичкою легко: можна налаштувати автоматичне вимикання на роутері або використати таймер для розетки.

Зверніть увагу! Як пише Onlymyhealth, лікарі не знайшли переконливих наукових доказів прямого зв'язку між впливом Wi-Fi вночі та серйозними психічними розладами. Проте сама звичка вимикати роутер може опосередковано покращувати самопочуття в окремих людей.

