Чи обов'язково вимикати Wi-Fi на ніч: експерти дали чітку відповідь
- Експерти рекомендують вимикати Wi-Fi на ніч.
- Це потрібно для покращення сну, зниження рахунків за електроенергію та зменшення залежності від гаджетів.
Поки ми спимо, Wi-Fi продовжує працювати. Але чи безпечно це для сну, самопочуття й безпеки – питання, яке викликає дедалі більше дискусій.
Експерти радять вимикати Wi-Fi на ніч. Ця звичка допоможе поліпшити сон, зоощадити електроенергію та зменшити залежність від гаджетів, передає 24 Канал із посиланням на The Times of India.
Чому Wi-Fi потрібно вимикати на ніч?
По-перше, бездротові мережі постійно випромінюють електромагнітні хвилі. Їхній вплив на організм досі вивчають, але вночі краще мінімізувати будь-які зайві чинники, щоб тіло могло повноцінно відновлюватися.
По-друге, Wi-Fi може погіршувати якість сну. Деякі люди через це сплять поверхнево, частіше прокидаються і почуваються втомленими зранку. Вимкнений роутер зменшує ризик таких проблем.
Також це реальна економія. Навіть у режимі очікування роутер і підключені пристрої споживають світло, тож регулярне вимикання допомагає трохи знизити рахунки.
Ще один плюс – цифрова гігієна. Без інтернету легше не засиджуватися в телефоні перед сном, уникати безкінечного гортання стрічок і краще відпочивати.
Крім того, вимкнена мережа вночі підвищує безпеку – зменшується ризик зламів і стороннього доступу.
Зробити це звичкою легко: можна налаштувати автоматичне вимикання на роутері або використати таймер для розетки.
Зверніть увагу! Як пише Onlymyhealth, лікарі не знайшли переконливих наукових доказів прямого зв'язку між впливом Wi-Fi вночі та серйозними психічними розладами. Проте сама звичка вимикати роутер може опосередковано покращувати самопочуття в окремих людей.
Чи може згоріти роутер від павербанка?
- Павербанк для роутера – це практична річ під час відключень світла, у поїздках або при дистанційній роботі.
- Він дозволяє зберегти Wi-Fi та залишатися на зв'язку, коли немає електроенергії.
- Щоб роутер працював безпечно, важливо, аби павербанк мав достатню потужність. Використовуйте якісний кабель і не підключайте до нього інші пристрої одночасно.
- Також варто перевірити кілька моментів: чи має живлення інтернет-лінія в будинку, адже без нього зв'язок може зникнути навіть із павербанком.
- Якщо у вас оптоволоконний інтернет, живлення потрібне не лише роутеру, а й терміналу.
- Обов'язково перевірте потрібну напругу роутера – зазвичай це 9 або 12 В, і невідповідність може призвести до несправностей.
- Не рекомендується користуватися павербанком під час заряджання – це може спричинити перегрів і швидше зношування батареї.