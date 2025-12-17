Під час аварійних вимкнень інтернет зазвичай зникає. Павербанк забезпечує тимчасове живлення роутера, щоб Wi-Fi працював і далі, передає 24 Канал із посиланням на VIP Power bank.

Дивіться також Чому не варто залишати телефон екраном догори на столі: є кілька причин

Які ризики у живленні роутера від павербанка?

Переконайтеся, що потужності павербанка вистачає для живлення вашого роутера. Використовуйте якісний кабель і не перевантажуйте пристрій – якщо роутер вже підключений, не підключайте до павербанка інші гаджети одночасно.

Перед підключенням варто звернути увагу на кілька моментів:

з'ясуйте, що інтернет-кабелі у квартирі підключені до безперебійного джерела живлення. Це допоможе уникнути перебоїв у роботі інтернету під час відключення світла. Оптоволокно: якщо у вас підведено оптоволоконний інтернет, термінал також потребує живлення. Підключайте його так само, як роутер.

перевірте на звороті роутера, яка напруга йому потрібна (зазвичай 9 або 12 В). Менша напруга – роутер не запрацює, більша – є ризик перегоряння через перенапругу.

Не рекомендовано користуватися павербанком під час його заряджання. Адже тоді ростає ризик перегріву та зменшується ресурс батареї.

Після появи електроенергії, роутер потрібно відключити від павербанка / Фото з відкритих джерел

Що врахувати при виборі павербанка для Wi-Fi роутера?

Ємність батареї (mAh) і час роботи

Чим більша ємність, тим довше роутер працюватиме:

10 000 mAh – близько 3 годин;

20 000 mAh – приблизно 6 годин;

30 000 mAh – понад 9 годин.

Як пише XYZtech, Більшість домашніх роутерів споживають 5 – 12 Вт. Чим потужніший павербанк – тим довше працює Wi-Fi.

Для тривалих відключень обирайте павербанк від 20 000 mAh.

Сумісність за напругою

Роутери можуть працювати від 5V, 9V або 12V.

5V – підійде звичайний USB-павербанк;

9V або 12V – потрібен павербанк з DC-виходом або перетворювач напруги

Зверніть увагу! Неправильна напруга може пошкодити роутер.

Обирайте павербанк з перемиканням напруги 5V / 9V / 12V.

Тип виходу (USB або DC)

USB / USB-C (Power Delivery) – для сучасних або портативних роутерів;

DC-вихід (круглий штекер) – для більшості домашніх роутерів.

Якщо у павербанка лише USB, може знадобитися кабель-перехідник USB → DC.