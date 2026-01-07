Эксперты советуют выключать Wi-Fi на ночь. Эта привычка поможет улучшить сон, сэкономить электроэнергию и уменьшить зависимость от гаджетов, передает 24 Канал со ссылкой на The Times of India.

Почему Wi-Fi нужно выключать на ночь?

Во-первых, беспроводные сети постоянно излучают электромагнитные волны. Их влияние на организм до сих пор изучают, но ночью лучше минимизировать любые лишние факторы, чтобы тело могло полноценно восстанавливаться.

Во-вторых, Wi-Fi может ухудшать качество сна. Некоторые люди из-за этого спят поверхностно, чаще просыпаются и чувствуют себя уставшими утром. Выключенный роутер уменьшает риск таких проблем.

Также это реальная экономия. Даже в режиме ожидания роутер и подключенные устройства потребляют свет, поэтому регулярное выключение помогает немного снизить счета.

Еще один плюс – цифровая гигиена. Без интернета легче не засиживаться в телефоне перед сном, избегать бесконечного листания лент и лучше отдыхать.

Кроме того, выключенная сеть ночью повышает безопасность – уменьшается риск взломов и постороннего доступа.

Сделать это привычкой легко: можно настроить автоматическое выключение на роутере или использовать таймер для розетки.

Обратите внимание! Как пишет Onlymyhealth, врачи не нашли убедительных научных доказательств прямой связи между воздействием Wi-Fi ночью и серьезными психическими расстройствами. Однако сама привычка выключать роутер может косвенно улучшать самочувствие у отдельных людей.

