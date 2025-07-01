Снижают стоимость дома: 5 обновлений заднего двора, которые лучше не делать
- Избыток бетона и заросшая растительность могут снизить стоимость недвижимости, поэтому рекомендуется сочетать твердые поверхности с озеленением и выбирать неприхотливые местные растения.
- Опасное размещение костров, самодельные водные элементы и чрезмерная персонализация также могут отпугнуть покупателей. Лучше устанавливать профессиональные решения и выбирать нейтральные дизайны.
Создать задний двор, в котором хочется проводить время, это не только об эстетике, но и о дальновидности.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, если вы вкладываете деньги и силы в благоустройство двора, важно знать: одни решения могут повысить стоимость вашего дома, а другие – ее снизить. Каких обновлений лучше избегать и что стоит сделать вместо них, рассказываем далее.
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Избыток бетона
Бетон выглядит практично, но его следует дозировать. Он создает тепловые острова, где невозможно находиться летом, и ухудшает дренаж. Также чрезмерное бетонирование часто вызывает подозрение у покупателей – как признак будущих проблем с водоотводом.
Вместо сплошного покрытия сочетайте твердые поверхности с озеленением. Это улучшит эстетику, поможет с водоотводом и может увеличить ценность участка до 12%.
Заросшая растительность
Хаотичные насаждения выглядят не как тропики, а как заброшенный двор. Чрезмерная растительность создает впечатление, что хозяин не ухаживает за участком. Особенно настораживает зелень, подступающая к фундаменту или перекрывающая окна.
Выбирайте неприхотливые местные растения, используйте четко очерченные клумбы и чистые края. Это создает впечатление ухоженности и подчеркивает продуманность дизайна.
Опасное размещение очагов
Камин или зона с очагом – популярная идея, но неправильное размещение может представлять риск для дома. Камин рядом с домом или нависающими ветвями – сигнал опасности для покупателей.
Размещайте костер минимум в 3 метрах от зданий или деревьев. Добавьте удобные сиденья, защита от ветра – и такая зона может добавить до 15% к стоимости вашей недвижимости.
Самодельные водные элементы
Неудачно установленные пруды, каскады или фонтаны вызывают у покупателей ассоциации с проблемами: размножением насекомых, затратами на ремонт, потребностью в демонтаже.
Если хочется водного акцента – закажите профессионально установленный фонтан с рециркуляцией воды. Современный дизайн с минимальным обслуживанием повышает привлекательность, а не наоборот.
Чрезмерная персонализация
Фиксированные детские площадки, встроенные батуты или тематические зоны – выглядят эффектно, но часто пугают покупателей своей неуниверсальностью.
Выбирайте нейтральные решения – патио, аккуратное освещение, классический ландшафт. Это создаст пространство, которое легко адаптируется под разные стили жизни.
Кстати, лето – отличное время для обновления жилья. В этот сезон можно улучшить помещение без лишних затрат.