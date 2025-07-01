Снижают стоимость дома: 5 обновлений заднего двора, которые лучше не делать

Создать задний двор, в котором хочется проводить время, это не только об эстетике, но и о дальновидности.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, если вы вкладываете деньги и силы в благоустройство двора, важно знать: одни решения могут повысить стоимость вашего дома, а другие – ее снизить. Каких обновлений лучше избегать и что стоит сделать вместо них, рассказываем далее.

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Избыток бетона

Бетон выглядит практично, но его следует дозировать. Он создает тепловые острова, где невозможно находиться летом, и ухудшает дренаж. Также чрезмерное бетонирование часто вызывает подозрение у покупателей – как признак будущих проблем с водоотводом.

Вместо сплошного покрытия сочетайте твердые поверхности с озеленением. Это улучшит эстетику, поможет с водоотводом и может увеличить ценность участка до 12%.

Заросшая растительность

Хаотичные насаждения выглядят не как тропики, а как заброшенный двор. Чрезмерная растительность создает впечатление, что хозяин не ухаживает за участком. Особенно настораживает зелень, подступающая к фундаменту или перекрывающая окна.

Выбирайте неприхотливые местные растения, используйте четко очерченные клумбы и чистые края. Это создает впечатление ухоженности и подчеркивает продуманность дизайна.

Опасное размещение очагов

Камин или зона с очагом – популярная идея, но неправильное размещение может представлять риск для дома. Камин рядом с домом или нависающими ветвями – сигнал опасности для покупателей.

Задний двор должен быть ухоженным / Фото Freepik

Размещайте костер минимум в 3 метрах от зданий или деревьев. Добавьте удобные сиденья, защита от ветра – и такая зона может добавить до 15% к стоимости вашей недвижимости.

Самодельные водные элементы

Неудачно установленные пруды, каскады или фонтаны вызывают у покупателей ассоциации с проблемами: размножением насекомых, затратами на ремонт, потребностью в демонтаже.

Если хочется водного акцента – закажите профессионально установленный фонтан с рециркуляцией воды. Современный дизайн с минимальным обслуживанием повышает привлекательность, а не наоборот.

Чрезмерная персонализация

Фиксированные детские площадки, встроенные батуты или тематические зоны – выглядят эффектно, но часто пугают покупателей своей неуниверсальностью.

Выбирайте нейтральные решения – патио, аккуратное освещение, классический ландшафт. Это создаст пространство, которое легко адаптируется под разные стили жизни.

Кстати, лето – отличное время для обновления жилья. В этот сезон можно улучшить помещение без лишних затрат.