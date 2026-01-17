"В квартире теплеет на 3 градуса": лайфхак с кирпичом покорил украинцев, но есть важный нюанс

Большое количество украинцев остается без отопления. В соцсетях люди активно делятся секретами, как в домашних условиях обогреть дом. Большую популярность получил лайфхак с кирпичом. Многие пользователи рассказывают о его эффективности. Между тем эксперты бьют тревогу.

Люди, у которых дома нет отопления, подсели на тренд с кирпичом, подогретым на газовой печи, передает 24 Канал.

Смотрите также Придется звать сантехника: какой наполнитель для кошачьего туалета нельзя смывать в унитаз

Как работает лайфхак с кирпичами на плите?

Украинцы раскладывают кирпичи на газовых плитах или подвешивают над десятками зажженных свечей. Кто-то советует поставить на плитку сковороду, в сковороду насыпать песок и сверху положить кирпич. По словам пользователей сети, таким образом удается обогреть комнату, подняв температуру воздуха в помещении на 3 градуса.

Пользовательница Ольга Бондаровская предупредила, что ее лайфхаком могут воспользоваться только те, кто имеет опыт использования кирпичей для обогрева.

Кирпич, особенно сырой и неподготовленный для такого использования взорвется, разлетится на мелкие осколки. Еще покалечитесь, беды наделаете. Я эту конструкцию с лета готовила. Кирпичи сушила. Это целая процедура: переворачивать, менять кирпичи, проветривать и т.д. и т.п,

– объяснила женщина.

Почему опасно греть кирпич на газовой плите?

Эксперт по выживанию и биолог Ростислав Шикула в комментарии УНИАН рассказал, что нагревать кирпичи на газовой плите в квартире не стоит. Во время сгорания газа в помещении накапливается угарный газ – очень опасное для человека вещество. Кроме того, сам кирпич может содержать примеси, которые при нагревании выделяют вредные испарения. Даже если после нагрева проветрить комнату, вместе с угарным газом выйдет и тепло, поэтому пользы от такого кирпича почти не будет.

Худший сценарий – когда помещение не проветривают и ложатся спать. В таком случае возможно отравление, сильная головная боль или даже смертельная опасность.

Эксперт не советует греть ни один кирпич на газу – ни красный, ни силикатный. Искусственные материалы, такие как кирпич или бетон, плохо переносят высокие температуры: они могут трескаться, разрушаться или выделять опасные вещества.

Если же другого выхода нет, кирпич разрешено нагревать только на улице, на дровяном костре, а затем заносить в помещение. Но даже в этом случае такой способ следует рассматривать как крайнюю меру.

Камни для обогрева используют во многих странах, но подходят не все породы. Безопасно нагревать базальт и гранит – они хорошо держат тепло и не трескаются. Зато камни из рек или моря использовать нельзя: они могут выделять вредные вещества или даже взрываться из-за влаги внутри. Такие эксперименты представляют серьезную опасность.

Более безопасная альтернатива – горячая вода. Гораздо проще и безопаснее вскипятить воду и налить ее в грелку или пластиковую бутылку. Ее можно положить под одеяло или рядом с телом – тепла хватит на несколько часов. Такой метод не несет риска отравления и не требует сложных действий.

Какой прибор советуют установить украинцам с газовыми плитами?

Во время блэкаутов газ особенно важен – для отопления, приготовления пищи и работы техники. Но утечка газа или угарного газа может быть смертельно опасной. Чтобы вовремя заметить угрозу, стоит установить сигнализатор угарного газа. Это небольшое устройство, которое постоянно проверяет воздух. Если уровень опасного газа растет, он подает громкий звук или световой сигнал.