Люди, у яких вдома не мають опалення, підсіли на тренд із цеглою, підгрітою на газовій печі, передає 24 Канал.

Як працює лайфхак із цеглою на плиті?

Українці розкладають цегли на газових плитах або підвішують над десятками запалених свічок. Хтось радить поставити на плитку пательню, у пательню насипати пісок і зверху покласти цеглину. За словами користувачів мережі, у такий спосіб вдається обігріти кімнату, піднявши температуру повітря у приміщенні на 3 градуси.

Користувачка Ольга Бондаровська попередила, що її лайфхаком можуть скористатися лише ті, хто має досвід використання цеглин для обігріву.

Цегла, особливо сира та непідготовлена для такого використання вибухне, розлетиться на мілкі друзки. Ще покалічитесь, біди наробите. Я цю конструкцію з літа готувала. Цеглини сушила. Це ціла процедура: перевертати, міняти цеглини, провітрювати і т.д. і т.п,

– пояснила жінка.

Чому небезпечно гріти цеглину на газовій плиті?

Експерт із виживання та біолог Ростислав Шикула у коментарі УНІАН розповів, що нагрівати цеглу на газовій плиті в квартирі не варто. Під час згоряння газу в приміщенні накопичується чадний газ – дуже небезпечна для людини речовина. Крім того, сама цегла може містити домішки, які при нагріванні виділяють шкідливі випари. Навіть якщо після нагрівання провітрити кімнату, разом із чадним газом вийде і тепло, тож користі від такої цегли майже не буде.

Найгірший сценарій – коли приміщення не провітрюють і лягають спати. У такому разі можливе отруєння, сильний головний біль або навіть смертельна небезпека.

Експерт не радить гріти жодну цеглу на газу – ані червону, ані силікатну. Штучні матеріали, такі як цегла чи бетон, погано переносять високі температури: вони можуть тріскатися, руйнуватися або виділяти небезпечні речовини.

Якщо ж іншого виходу немає, цеглу дозволено нагрівати лише на вулиці, на дров'яному вогнищі, а потім заносити в приміщення. Але навіть у цьому випадку такий спосіб слід розглядати як крайній захід.

Каміння для обігріву використовують у багатьох країнах, але підходять не всі породи. Безпечно нагрівати базальт і граніт – вони добре тримають тепло і не тріскаються. Натомість каміння з річок або моря використовувати не можна: воно може виділяти шкідливі речовини або навіть вибухати через вологу всередині. Такі експерименти становлять серйозну небезпеку.

Безпечніша альтернатива – гаряча вода. Набагато простіше й безпечніше закип'ятити воду та налити її в грілку або пластикову пляшку. Її можна покласти під ковдру або поруч із тілом – тепла вистачить на кілька годин. Такий метод не несе ризику отруєння і не потребує складних дій.

Який прилад радять встановити українцям з газовими плитами?

Під час блекаутів газ особливо важливий – для опалення, приготування їжі та роботи техніки. Але витік газу або чадного газу може бути смертельно небезпечним. Щоб вчасно помітити загрозу, варто встановити сигналізатор чадного газу. Це невеликий пристрій, який постійно перевіряє повітря. Якщо рівень небезпечного газу зростає, він подає гучний звук або світловий сигнал.