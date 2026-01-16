Який наповнювач для котячого туалету не можна змивати в унітаз – розкаже 24 Канал з посиланням на centralna.vet.
Дивіться також Помилка, яка може коштувати життя: де не можна ставити генератор
Чому небезпечно змивати наповнювач в унітаз?
Під час холодів вода у трубах може замерзати, а деякі види наповнювачів розбухають, утворюючи щільні грудки. Це серйозно підвищує ризик засмічення каналізації.
Які наповнювачі не можна змивати?
Видання IERE не радить змивати в унітаз:
- Бентонітові (глиняні) гранули – вони сильно розбухають і утворюють тверді грудки.
- Силікагелеві кристали – не розчиняються у воді і можуть забити труби. Деякі деревні гранули з добавками – при контакті з водою можуть розшаровуватися та закупорювати каналізацію.
Натомість сантехніки радять:
- Викидати використаний наповнювач у смітник.
- Використовувати біорозкладні наповнювачі, які дозволені для змивання (але уважно читайте інструкцію виробника).
- Для зимового періоду краще взагалі утриматися від змивання навіть безпечних наповнювачів, щоб уникнути замерзання труб.
Власники котів повинні пам'ятати: навіть якщо наповнювач рекламують як змивний, зима може зробити будь-який вид небезпечним для труб.
Краще викидати котячі наповнювачі в унітаз / Фото Unsplash
Що не можна змивати в унітаз?
Сантехніки застерігають, що не можна змивати в унітаз:
- серветки,
- паперові рушники,
- жіночі гігієнічні товари,
- зубну нитку та будь-які предмети, які не розкладаються, оскільки це може забити каналізацію.
Усе, що не є продуктами життєдіяльності або туалетним папером, не слід змивати в унітаз, включаючи медичні препарати, кулінарний жир, недопалки, побутову хімію, фарби, ватні диски та палички.