Какой наполнитель для кошачьего туалета нельзя смывать в унитаз – расскажет 24 Канал со ссылкой на centralna.vet.

Смотрите также Ошибка, которая может стоить жизни: где нельзя ставить генератор

Почему опасно смывать наполнитель в унитаз?

Во время холодов вода в трубах может замерзать, а некоторые виды наполнителей разбухают, образуя плотные комки. Это серьезно повышает риск засорения канализации.

Какие наполнители нельзя смывать?

Издание IERE не советует смывать в унитаз:

Бентонитовые (глиняные) гранулы – они сильно разбухают и образуют твердые комки.

Силикагелевые кристаллы – не растворяются в воде и могут забить трубы. Некоторые древесные гранулы с добавками – при контакте с водой могут расслаиваться и закупоривать канализацию.

Зато сантехники советуют:

Выбрасывать использованный наполнитель в мусорку. Использовать биоразлагаемые наполнители, которые разрешены для смывания (но внимательно читайте инструкцию производителя). Для зимнего периода лучше вообще воздержаться от смывания даже безопасных наполнителей, во избежание замерзания труб.

Владельцы котов должны помнить: даже если наполнитель рекламируют как смываемый, зима может сделать любой вид опасным для труб.



Лучше выбрасывать кошачьи наполнители в унитаз / Фото Unsplash

Что нельзя смывать в унитаз?

Сантехники предостерегают, что нельзя смывать в унитаз:

салфетки,

бумажные полотенца,

женские гигиенические товары,

зубную нить и любые предметы, которые не разлагаются, поскольку это может забить канализацию.

Все, что не является продуктами жизнедеятельности или туалетной бумагой, не следует смывать в унитаз, включая медицинские препараты, кулинарный жир, окурки, бытовую химию, краски, ватные диски и палочки.