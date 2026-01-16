Какой наполнитель для кошачьего туалета нельзя смывать в унитаз – расскажет 24 Канал со ссылкой на centralna.vet.
Почему опасно смывать наполнитель в унитаз?
Во время холодов вода в трубах может замерзать, а некоторые виды наполнителей разбухают, образуя плотные комки. Это серьезно повышает риск засорения канализации.
Какие наполнители нельзя смывать?
Издание IERE не советует смывать в унитаз:
- Бентонитовые (глиняные) гранулы – они сильно разбухают и образуют твердые комки.
- Силикагелевые кристаллы – не растворяются в воде и могут забить трубы. Некоторые древесные гранулы с добавками – при контакте с водой могут расслаиваться и закупоривать канализацию.
Зато сантехники советуют:
- Выбрасывать использованный наполнитель в мусорку.
- Использовать биоразлагаемые наполнители, которые разрешены для смывания (но внимательно читайте инструкцию производителя).
- Для зимнего периода лучше вообще воздержаться от смывания даже безопасных наполнителей, во избежание замерзания труб.
Владельцы котов должны помнить: даже если наполнитель рекламируют как смываемый, зима может сделать любой вид опасным для труб.
Лучше выбрасывать кошачьи наполнители в унитаз / Фото Unsplash
Что нельзя смывать в унитаз?
Сантехники предостерегают, что нельзя смывать в унитаз:
- салфетки,
- бумажные полотенца,
- женские гигиенические товары,
- зубную нить и любые предметы, которые не разлагаются, поскольку это может забить канализацию.
Все, что не является продуктами жизнедеятельности или туалетной бумагой, не следует смывать в унитаз, включая медицинские препараты, кулинарный жир, окурки, бытовую химию, краски, ватные диски и палочки.