Где лучше не ставить генераторы – расскажет 24 Канал со ссылкой на U.S. Consumer Product Safety Commission.
Где нельзя ставить генераторы?
Специалисты предостерегают: установка генератора на балконе квартиры может представлять серьезную опасность на балконе квартиры может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья жильцов. Основная опасность заключается в выделении угарного газа. Даже при открытых окнах или дверях балкона ядовитые выхлопы могут быстро накапливаться в помещении.
Важно! Угарный газ не имеет запаха и цвета, поэтому человек может не заметить опасность до появления симптомов отравления, которые в отдельных случаях приводят к летальному исходу. Кроме этого, балконы не предназначены для работы техники с двигателем внутреннего сгорания.
Генератор создает вибрацию и высокую температуру, что повышает риск пожара, особенно если рядом хранятся легковоспламеняющиеся материалы. Опасность также представляет возможное попадание искр или горячих частей прибора на балконные конструкции.
Где нельзя ставить генераторы / Фото Unsplash
Где лучше устанавливать генераторы?
Как пишет ГСЧС, генераторы разрешено использовать только на открытом воздухе, на безопасном расстоянии от окон, дверей и вентиляционных отверстий. Оптимальное место:
- двор частного дома,
- специально оборудованное пространство с хорошей вентиляцией,
- вдали от жилых помещений.
Спасатели и медики призывают украинцев не рисковать собственной жизнью.
Какой еще способ не подходит для обогрева квартиры?
- Использование газовой плиты для обогрева помещения может привести к отравлению угарным газом, что является очень опасным для здоровья.
- Более эффективные методы обогрева включают проверку работы батарей, установку экранов из фольги за батареями и использование электрических одеял или пледов с подогревом.