Эти комнаты "убивают" обои: дизайнеры назвали худшие места в доме
- Эксперты не рекомендуют клеить обои в ванной комнате из-за изменения уровня влажности и возможности появления плесени.
- На кухне обои могут быстро потерять вид из-за брызг масла, пара и высокой температуры возле плиты.
Последние годы обои снова возвращаются в тренды интерьера. Современные варианты уже давно не напоминают старые цветочные узоры из прошлых десятилетий. Вместо этого дизайнеры предлагают эффектные геометрические орнаменты, ботанические принты и фактуры, имитирующие бетон, дерево или шелк.
Впрочем, несмотря на популярность этой отделки, эксперты Homes & Gardens отмечают: обои подходят не для каждого помещения.
Смотрите также Забытые цвета с бабушкиной кухни: какие оттенки возвращаются в интерьеры в 2026 году
Где лучше не клеить обои?
- Ванная комната
Там постоянно меняется уровень влажности, а горячий душ создает большое количество пара. Влага легко проникает в структуру обоев, особенно бумажных или на флизелиновой основе. Из-за этого клей со временем ослабевает, края начинают отставать от стен, а под покрытием может появиться плесень.
Даже если изначально интерьер выглядит эффектно, через несколько месяцев декор может потерять вид. Именно поэтому в ванных комнатах дизайнеры советуют выбирать более стойкие материалы – плитку, краску для влажных помещений или декоративную штукатурку.
Обои в ванной – непрактичное решение / Фото Pinterest
- Кухня
Еще одно место, где обои могут быстро потерять вид, – это кухня, особенно зона возле плиты и рабочей поверхности. Как пишет The Spruce, во время приготовления пищи на стены попадают брызги масла, соуса и пара. В отличие от плитки или стекла, которые легко протереть, обои поглощают жир и запахи, что постепенно оставляет на них пятна и неприятный аромат. К тому же высокая температура у плиты может привести к пожелтению, пересыхания или отслаивания материала.
Как могут выглядеть обои на кухне / Фото Pinterest
Где обои будут выглядеть лучше всего?
Специалисты отмечают, что в правильных комнатах обои могут выглядеть очень эффектно. Лучше всего они подходят для:
- спальни,
- гостиной,
- коридора,
- рабочего кабинета.
В таких помещениях обои могут служить годами, не теряя вида. Именно поэтому дизайнеры советуют использовать их там, где условия максимально стабильные – без постоянной влаги, сильного тепла или интенсивных загрязнений. В этом случае декоративное покрытие станет не только красивым, но и практичным решением для дома.
Какие обои уже не в моде?
- Дизайнеры рекомендуют избегать обоев, имитирующих материалы, фотомуралов, и обоев "на полстены" в 2026 году, поскольку они могут выглядеть неестественно и устарело.
- Вместо этого советуют использовать жидкие обои, декоративное штукатурка и деревянные панели с акцентом на натуральные текстуры и актуальные цвета, такие как терракотовый и глубокий оливковый.