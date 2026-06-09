Чем опрыскивать помидоры во время цветения, чтобы получить щедрый урожай

Во время цветения помидорам особенно нужна внекорневая подкормка. Она помогает растениям лучше формировать завязь и способствует щедрому урожаю.

Такую подкормку проводят методом опрыскивания листьев, стеблей и почвы возле кустов. Благодаря этому полезные вещества быстрее попадают к растению. Об этом пишут Agroreview.

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Чем обработать помидоры, чтобы хорошо завязывались плоды?

Одним из самых популярных средств является смесь молока и йода. Считается, что такое средство повышает устойчивость томатов к болезням и способствует хорошему урожаю.

Йод насыщает почву полезными веществами и помогает бороться с вредными бактериями. Молоко в свою очередь создает на поверхности растений защитную пленку, которая сдерживает развитие грибковых заболеваний. Также в молоке содержатся кальций, железо, калий и другие важные микроэлементы. Для обработки советуют использовать нежирное молоко, разбавленное водой.

Такую подкормку обычно проводят 2 – 3 раза за сезон – во время созревания плодов и за несколько недель до сбора урожая. Обрабатывать растения лучше в пасмурную погоду, опрыскивая листья из пульверизатора, чтобы избежать ожогов.

После высадки рассады в грунт можно приготовить смесь из 13 литров воды, 1 литра молока, 10 капель йода и 50 граммов натертого хозяйственного мыла. Все хорошо перемешивают и опрыскивают растения.

Во время появления бутонов используют более концентрированный раствор: 10 литров воды, 1 литр молока, 12 капель йода и половина чайной ложки борной кислоты. Смесью обрабатывают листья и стебли.

Для профилактики фитофтороза советуют смешать 1 литр молока с 9 литрами воды и добавить 12 капель йода. Отдельно в стакане воды растворяют ложку борной кислоты и добавляют к основному раствору.

Кусты опрыскивают так, чтобы жидкость стекала с листьев. Огородники утверждают, что после таких обработок помидоры становятся слаще, мясистее, а сами кусты дают больше плодов.

Также огородники часто используют специальные магазинные стимуляторы для завязи. Они помогают помидорам формировать плоды даже при неблагоприятной погоде или недостатке насекомых-опылителей.

Опрыскивание томатов способствует лучшему формированию завязи / Фото Pinterest

Обрезка томатов в июне: как удвоить урожай

В начале лета помидоры активно растут, поэтому самое время их обрезать. Удаление лишних побегов помогает растению направлять больше сил на плоды и снижает риск болезней.

Обрезать нужно индетерминантные сорта – высокие томаты, которые постоянно растут и дают много боковых побегов. А вот кустовые, или детерминантные, обычно в обрезке не нуждаются.

Начинать обрезку советуют, когда растение вырастет примерно до 30 сантиметров.

Боковые побеги лучше удалять каждые 1 – 2 недели, пока они еще маленькие. Также важно: обрезать помидоры только в сухую погоду, проводить процедуру утром, дезинфицировать секатор, если есть больные кусты.

Главное правило – не срезать верхушку основного стебля, иначе урожай может значительно уменьшиться. Удалять нужно лишь боковые побеги между главным стеблем и ветвями.