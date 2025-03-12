Не жгите во дворе: что делать с ветками после обрезки деревьев

С наступлением весны в саду начинаются активные работы, чтобы подготовить природу к пробуждению. Одной из главных задач является обрезка деревьев и кустов.

Однако часто возникает вопрос, что лучше сделать с ветвями, которые остались после обрезки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @my_ukrainian_dream.

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Как избавиться от веток после обрезки деревьев

Самым распространенным вариантом решения вопроса, что же делать с ветвями после обрезки деревьев и кустов, является идея все сжечь. Однако так делать не рекомендуют, ведь это загрязняет воздух.

Лучше использовать ветви как удобрение для земли. Так, существуют специальные измельчители для веток. Они превращают ветви в маленькие палочки, длиной около 5 сантиметров. Если их закопать в землю, то за несколько лет они превратятся в чернозем.

Как избавиться от отходов после обрезки деревьев: смотрите видео

Если измельчителя нет, то в землю можно закопать и большие ветви. С годами они также станут черноземом. Правда, процесс продлится дольше, чем если бы удалось измельчить веточки.

Кроме того, ветви могут стать хорошим материалом, чтобы разводить огонь в печи или мангале. Таким образом дрова будут выделять меньше канцерогенов, как при сжигании в большой куче на улице. Поэтому, такой способ утилизации является более безопасным.

К слову, ранее садоводы рассказали, когда лучше обрезать розы. Правильная обрезка будет способствовать росту кустов и стимулировать появление новых бутонов, а потому подходить к делу стоит ответственно.