5 растений, которые непременно надо обрезать в марте, чтобы они красиво цвели

Ранняя весна – важный период для ухода за садом. Обрезка деревьев, кустов и цветов в это время нужна не только для красивого вида, но и для здорового роста растений. Она помогает стимулировать развитие новых побегов, улучшает цветение и будущий урожай.

Большинство деревьев обычно обрезают в апреле, однако некоторые растения лучше подстричь уже в начале марта. Об этом пишет Express.

Смотрите также Когда снег только сошел: 7 культур, которые можно смело сеять в марте

Какие растения надо обрезать в марте?

По словам эксперта по садоводству Крейга Уилсона, такая обрезка поможет растениям активнее расти и обильнее цвести.

Глициния

Это декоративное растение обычно обрезают в конце зимы или в начале весны. Если вы не сделали этого в феврале, март – последняя возможность до летней обрезки. Молодые побеги следует укоротить так, чтобы на каждом осталось примерно две почки.

Глицинию надо обрезать в марте / Фото Pinterest

Розы

Начало весны – один из лучших периодов для обрезки роз. Делать это стоит, когда сильные морозы уже прошли. Не бойтесь срезать лишние побеги: растение быстро восстановится и даст новые, сильные ветви. Срез делайте под углом примерно 45 градусов, на несколько миллиметров выше почки, а слишком густые стебли удаляйте.

Розы можно обрезать в начале весны / Фото Pinterest

Гортензия

Чтобы гортензия обильно цвела летом, ее также стоит обрезать в марте. Обычно удаляют старые или слабые стебли – это помогает растению направить силы на формирование новых побегов и цветов.

Гортензия нуждается в весенней обрезке / Фото Pinterest

Клематис

В начале весны нужно убрать прошлогодние побеги. Растение обычно обрезают на высоте примерно 25 – 30 сантиметров от земли. Такая процедура стимулирует активный рост и способствует пышному цветению.

Март – лучшее время для обрезки клематиса / Фото Pinterest

Плодовые деревья

В марте еще можно обрезать яблони и груши, пока они находятся в состоянии покоя. После начала активного сокодвижения делать это уже не рекомендуют. Во время обрезки формируйте крону так, чтобы она напоминала чашу – тогда свет будет равномерно попадать на все ветви. Если проводить обрезку вовремя, растения будут лучше развиваться и радовать обильным цветением в течение сезона.

Плодовые деревья лучше всего обрезать в марте / Фото Pinterest

Какие растения ни в коем случае нельзя обрезать весной?

Весной не стоит обрезать растения, которые цветут на прошлогодних побегах, потому что раннее обрезание уничтожает почки и будущие цветы. Об этом пишет Martha Stewart.

Эксперты советуют ждать после цветения или позднего лета (для формирования кроны). К таким растениям относятся:

Рододендрон;

Форзиция;

Магнолия;

Вейгела;

Эхинацея;

Молочай;

Сирень;

Дицентра;

Аквилегия;

Вибурнум;

Цветущая айва.

Как в США сажают картофель без перекопки?