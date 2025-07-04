Действительно эффективный или пустая трата денег: надо ли покупать очиститель воздуха

В воздухе могут быть различные частицы, которые неуловимы для человеческого глаза. Хотя он и может казаться чистым, без запаха, но все чаще эксперты рекомендуют ставить в доме очистители воздуха.

Действительно ли этот прибор такой эффективный, или это пустая трата денег проверила на своем опыте пользовательница сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @zelinskaya.i.

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Очиститель воздуха для дома – нужен или нет

Все больше экспертов рекомендуют ставить в доме очиститель воздуха. Как утверждается, он помогает избавиться всем микрочастиц в воздухе, нейтрализует неприятные запахи, а также является очень полезным для аллергиков. Однако, действительно ли это так?

Пользовательница тиктока Ирина Зелинская решила проверить это на себе и приобрела очиститель воздуха. После недели постоянного пользования женщина заметила, что устройство очень легкое и понятное в использовании. Внутри очистителя есть фильтр, который после покупки обязательно следует открыть от защитной пленки и 3 режима работы: средний, турбо и сон.

Очиститель воздуха начал всасывать в себя шерсть, пыль и различные частицы. Уже через несколько часов работы, по словам Ирины, очень чувствуется, как меняется качество воздуха.

Если раньше я протирала пыль каждый день и ее было тонна, то сейчас ее стало вполовину меньше. Купили его мы из-за того, что мой муж и сын – аллергики, и впервые за долгое время они начали спать без тяжелого дыхания и заложенного носа,

– отметила Ирина Зелинская.

Кроме того, режим сна оказался абсолютно бесшумным. Очиститель воздуха проработал неделю и за это время фильтр не имел серьезных загрязнений.

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