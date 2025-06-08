Кондиционеры уже в прошлом: специалисты рекомендуют новую систему для охлаждения помещений

Кондиционеры уже считаются пережитком прошлого, ведь специалисты рекомендуют новый способ для охлаждения помещения. Эта система работает значительно тише, и что самое важное – экономит электроэнергию.

Говорится о системе "сияющий потолок". Что известно об этой технологии охлаждения – сообщает 24 Канал со ссылкой на GSMinfo.

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Новое слово в охлаждении помещений

Лето становится все жарче, поэтому украинцы ищут способы, как быстро охладить помещение, а главное – экономно. Обычно, на ум сразу приходят кондиционеры, однако специалисты предлагают новое решение, которое значительно эффективнее и экономнее. Говорится о "сияющем потолке", который уже стал очень популярным в Европе.

"Сияющий потолок" – это система кондиционирования помещений, которая состоит из трубок с холодной водой. Когда теплый воздух поднимается вверх, то система его резко охлаждает, а затем – температура в комнате стремительно падает. Главные преимущества такой системы – почти бесшумная работа и экономия электроэнергии.



Система охлаждения "сияющий потолок" / Фото GSMinfo

В общем, специалисты называют следующие преимущества такой системы охлаждения:

не создает лишний шум,

не сушит воздух,

не провоцирует циркуляцию пыли и появление аллергенов,

потребляет около на 30% меньше электроэнергии, чем кондиционер,

встроенные в потолок трубки незаметны, а потому это станет идеальным решением для небольших квартир,

не требует регулярного обслуживания или замены фильтров.

Единственный минус "сияющего потолка" – цена монтажа. Она значительно превышает стоимость установки обычного кондиционера. Однако такой расход является одноразовым, и в долгосрочной перспективе такие вложения значительно выгоднее, чем установка кондиционеров.

Ранее эксперты Rozetka рассказали 24 Каналу, какой кондиционер выбрать для дома, – мобильный или классический. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки, которые следует учесть перед покупкой.