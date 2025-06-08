Кондиционеры уже в прошлом: специалисты рекомендуют новую систему для охлаждения помещений
- Специалисты рекомендуют систему "светящийся потолок" как альтернативу кондиционерам для охлаждения помещений, поскольку она работает тише и экономит электроэнергию.
- "Сияющий потолок" имеет немало преимуществ, но ее монтаж стоит дороже, чем установка обычного кондиционера.
Кондиционеры уже считаются пережитком прошлого, ведь специалисты рекомендуют новый способ для охлаждения помещения. Эта система работает значительно тише, и что самое важное – экономит электроэнергию.
Говорится о системе "сияющий потолок". Что известно об этой технологии охлаждения – сообщает 24 Канал со ссылкой на GSMinfo.
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Новое слово в охлаждении помещений
Лето становится все жарче, поэтому украинцы ищут способы, как быстро охладить помещение, а главное – экономно. Обычно, на ум сразу приходят кондиционеры, однако специалисты предлагают новое решение, которое значительно эффективнее и экономнее. Говорится о "сияющем потолке", который уже стал очень популярным в Европе.
"Сияющий потолок" – это система кондиционирования помещений, которая состоит из трубок с холодной водой. Когда теплый воздух поднимается вверх, то система его резко охлаждает, а затем – температура в комнате стремительно падает. Главные преимущества такой системы – почти бесшумная работа и экономия электроэнергии.
Система охлаждения "сияющий потолок" / Фото GSMinfo
В общем, специалисты называют следующие преимущества такой системы охлаждения:
- не создает лишний шум,
- не сушит воздух,
- не провоцирует циркуляцию пыли и появление аллергенов,
- потребляет около на 30% меньше электроэнергии, чем кондиционер,
- встроенные в потолок трубки незаметны, а потому это станет идеальным решением для небольших квартир,
- не требует регулярного обслуживания или замены фильтров.
Единственный минус "сияющего потолка" – цена монтажа. Она значительно превышает стоимость установки обычного кондиционера. Однако такой расход является одноразовым, и в долгосрочной перспективе такие вложения значительно выгоднее, чем установка кондиционеров.
Ранее эксперты Rozetka рассказали 24 Каналу, какой кондиционер выбрать для дома, – мобильный или классический. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки, которые следует учесть перед покупкой.